Dax Harwood y el momento viral de MJF con esa fan

Durante el episodio del 17 de julio de AEW Dynamite, «The American Hero» MJF y «The Aerial Assassin» Will Ospreay se enfrentaron por el Campeonato Internacional que Maxwell Jacob Friedman acabaría ganando -para a la semana siguiente tirarlo a la basura y presentar el Campeonato Americano que hoy ostenta- de manera tramposa golpeando a su oponente con su anillo de oro en el que pudo ser el mejor combate de la historia del programa.

► El momento viral de MJF

En el transcurso de la lucha se dieron unos cuantos momentos destacables pero uno parece haber quedado en la memoria colectiva especialmente: cuando una joven fanática golpeó a MJF con el permiso de Will Ospreay.

Una ocasión que el «Top Guy» Dax Harwood, integrante de FTR, supo ver que se haría viral, como él mismo revela en su reciente entrevista en Military News:

«Mi momento impredecible favorito fue, y de inmediato le envié un mensaje de texto a Tony (Khan, el dueño de AEW) y a nuestro equipo de redes sociales cuando lo vi, diciéndoles que teníamos que hacer que ese clip se volviera viral. Fue recientemente en el combate de MJF y Will Ospreay. Pelearon entre la multitud y Will sostuvo los brazos de MJF hacia atrás, y una niña de 11 años le dio un puñetazo a MJF directamente en el pecho. Cosas como esa son las que definen a AEW porque esa es la alternativa que ofrecemos. Eso es algo que no creo que veas en otras compañías», explica el veterano ex Campeón Mundial de Parejas de AEW.

¿Qué te pareció el momento viral de MJF?