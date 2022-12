Poco a poco se hace cada vez más evidente la cercanía que CM Punk y Dax Harwood se guardan. Y esto, en consecuencia, nos indica que seguramente la mitad de FTR no es partidario del bando Élite que se hizo fuerte dentro de AEW tras la trifulca que Punk inició allá por las postrimerías de All Out.

Si bien en sus recientes declaraciones al amparo del primer episodio de su podcast, ‘FTR with Dax Harwood’, este defiende la profesionalidad de Adam Page, quien en su momento fue apuntado como detonante inicial de todo el conflicto, por otra lado estima que Punk resulta un incomprendido, de algún modo justificando la actitud del «Best in the World» en tal asunto.

Y no sólo eso, porque Harwood, literalmente, suplica por una paz entre las partes en pos de «cambiar el curso de la lucha libre profesional», exponiendo que los seguidores sólo han escuchado una versión de la historia. Hasta el momento, el «All Elite» que más de lleno ha tocado la cuestión que desgraciadamente ha marcado el 2022 de la novel empresa. Por no decir el único.

Pero aún faltaba un actor de este vodevil en ser mencionado por Dax Harwood: Colt Cabana. Veterano que supuso el indirecto motivo del supuesto pique Punk-Page y la consecuente serie de catastróficas desdichas que desembocaron en All Out. Y que, una vez AEW depuró responsabilidades, sirvió de arma arrojadiza contra Punk mediante su implicación competitiva en el episodio de Dynamite del pasado 2 de noviembre. Desde entonces, por cierto, Cabana no hace acto de presencia por el producto de AEW ni de ROH.

Estas son las interesantes palabras de Harwood sobre Cabana.

«No conozco muy bien a Colt. El primer día que estuvimos en la compañía, puedo equivocarme, pero sentí que no le gustamos. Hay algunas personas a las que no les gustamos. Recuerdo que hizo mofa de mi acento el primer día y no me gustó mucho. Me lo tomé como una ofensa y tal vez no debería habérmelo tomado así, pero si la gente supiera mi historia y lo duro que trabajé para tener la educación que tengo…

«Estaba en la universidad, mi padre y mi madre perdieron sus trabajos con un mes de diferencia, no tenía a nadie que me ayudara con el alquiler ni con los libros ni con la comida ni nada. Tuve que estar en tres trabajos, además de luchar los fines de semana, sólo para pagar la universidad, y me la pagué. Obtuve un grado en la UNCW [Universidad de Wilmington de Carolina del Norte], una licenciatura en inglés y una licenciatura en comunicación empresarial. Fue por mis esfuerzos. Si la gente supiera la de noches que no dormí, las noches que lloré preocupándome de no lo sacaría o las noches que tuve saldo negativo en mi cuenta bancaria porque estaba pagando libros, creo que quizás lo entenderían.

«Y que hiciera mofa de mi acento, por la connotación de que si eres del sur eres idiota, eso me molestó. Tal vez no debería haber dejado que me molestara. Fue el primer contacto que tuve con Colt. Aparte de eso, realmente nunca tuve una conversación con él, nunca hablé con él, nada de eso».