Dax Harwood reflexiona sobre su rol como podcaster

Dax Harwood abrió unos meses atrás un podcast, FTR, en el que es co-anfitrión con Matt Koon, donde comparte su opinión sobre la actualidad de la lucha libre profesional así como cuenta historias personales. Lo traemos mucho a Súper Luchas porque siempre es interesante escucharlo. Hablamos de un gran luchador que forma uno de los mejores equipos del mundo, del mismo nombre que el programa, y trabaja en una de las compañías más importantes, AEW. Hoy vamos a dar un repaso a su aventura hasta ahora como podcaster, de lo cual estuvo hablando recientemente en Fightful.

> Dax Harwood, el podcaster

Harwood comienza hablando de cómo no podría haber realizado este proyecto sin Koon:

“Creo que muchos coanfitriones de podcasts piensan que sus ondas cerebrales son las mismas que las de un luchador profesional. Así que no retroceden y dicen: ‘Soy un fan’. Retroceden y dicen: ‘Oh, estoy en el negocio de la lucha libre’, y no creo que esa sea la forma de hacerlo a menos que realmente hayas estado en el negocio de la lucha libre. Así que con Matt Koon, él es un fan primero y él mismo te lo dice. Entonces él no trata de racionalizar o combatir algunas de las cosas que siento o cómo me siento como luchador. Es por eso que aproveché esta oportunidad cuando me la dio. Porque sabía él no me iba a socavar como luchador ni a ningún otro luchador o incluso a los fanáticos. Sabía que iba a estar en la misma página que los fanáticos de la lucha libre. También sabía que soy un luchador actual y aunque Cash y yo hemos trabajado en equipo desde 2014, eso sigue siendo bastante actual, ¿sabes a lo que me refiero? Todavía está en esta era. Sabía que iba a hablar sobre las cosas que me atraerían. La audiencia desde mi perspectiva, sabía que iba a alterar algunas plumas, pero no entro en ningún podcast con la intención de alterar las plumas. Entro en el podcast solo para decir la verdad. En cada entrevista, ya sea contigo o con Matt Koon en mi podcast o lo que sea, solo quiero decir la verdad. Porque eso es todo lo que tengo. Ese es mi trabajo, a decir verdad. Como dijiste, hay un montón de podcasts, en todo el mundo en este momento. Especialmente en la lucha libre profesional. Entonces, para que la mía fuera un poco diferente, le dije a Matt que quería tener, obviamente, la lucha libre al frente, pero también quería hablar sobre la ansiedad. Quería hablar sobre el estrés. Quiero hablar sobre las luchas como ser humano, padre, esposo, cómo estoy en el camino y cómo las trato. Así que quería entrelazarlos y no solo hablar sobre el aspecto de la lucha libre porque eso es lo que hacen todos los demás podcasts. Ahora estoy aquí, lo estamos haciendo bien. Estoy sorprendido de que lo estemos haciendo tan bien y muy feliz de que lo estemos haciendo tan bien. Creo que es una gran persona para tener en el equipo de cualquiera, como Conrad también. Como dijiste, él no se pone nervioso. Creo que si se inquieta o se molesta, haya que tener cuidado, porque eso no sucede habitualmente. Lo hace tan fácil y hace su tarea. Lo he dicho antes, podría hacer un podcast con cualquier otro luchador. No podría hacer un podcast con ningún otro coanfitrión. Así que le debo mucho”.

Continuó valorando el próximo evento en vivo que harán con el podcast en el Millennium Biltmore Hotel en Los Angeles el 30 de marzo.

“Este evento en vivo que tenemos en Los Ángeles es todo gracias a él. Esta es su idea, su creación. Al principio, no necesariamente quería hacerlo porque lo dije un millón de veces hasta el punto en que estoy seguro de que la gente quiere vomitar, pero soy un hombre de familia. Me encanta quedarme en casa con mi familia. Así que volar a través del país a Los Ángeles no me atraía demasiado. Rodeado de todas las demás cosas que van a suceder ese fin de semana en Los Angeles. Entonces, sí, fue muy estresante entrar en eso. Pero él me convenció. Dijo que sería divertido, que podríamos hacerlo de la manera que yo quería hacerlo. Le dije, y les dije a las personas con las que tuvimos una reunión de negocios, les dije que de la forma en que quiero hacerlo, quiero que sea como un grupo de amigos en un bar. Quiero que nos divirtamos. Quiero que hablemos e interactuemos. No quiero que sea una situación donde estoy sentado detrás de una mesa y hay una fila de personas que se acercan y me saludan. Quería que el evento en vivo tuviera a mis amigos conmigo. Quería chicos con los que pudiera divertirme y pudiera disfrutarlo. Es por eso que traje a Hobbs, Cash, Wardlow, Shawn Spears y también tenemos algunas otras sorpresas que creo que todos disfrutarán. Pero quería que mis amigos estuvieran allí porque cuanto más cómodo estoy, más cómodos están los fans y más nos divertimos todos. Eso es muy cursi para mí decirlo, pero es la verdad, amigo. Te invito, si vas a estar allí. Por favor, ven y pasa el rato con nosotros, amigo. Entonces, antes que nada, muy rápido antes de continuar, la cosa VIP será diferente a cualquier otra cosa VIP en la que hayas estado involucrado como fanático. Porque, amigo, como dije, les dije que quería que el VIP fuera algo agradable. Quería que todos pudieran acercarse a mí y acercarse a mis invitados y hablarnos y divertirnos. Si beben, bebamos todos juntos y solo seamos amigos por esa hora”.

Como no podía ser de otra manera, también comentó el alcance tanto en los medios como en los fans:

“Ha habido un montón de historias. Creo que ha habido más historias sobre mí desde mi podcast que en toda mi carrera de 19 años como luchador profesional, amigo. Como dije, sabía que iba a alterar las plumas. Especialmente saliendo de la puerta con el podcast de CM Punk. La razón por la que quería hacer el episodio de CM Punk fue porque siento que había periodistas que lo pintaban con una imagen determinada o lo pintaban con una luz determinada. Porque si miras la carrera de CM Punk, siempre ha ido contra la corriente y se ha defendido a sí mismo y defiende lo que cree. Lo he dicho antes, no pensé que seríamos amigos en absoluto sino que nos íbamos a odiar. Cuando íbamos a conocer a CM Punk, le dije a Cash: ‘Como me diga que no estoy vestido para la televisión, vamos a tener un problema’. Pensé que íbamos a chocar porque, honestamente, somos muy parecidos. Pero, amigo, nos convertimos en los mejores amigos. Es un ser humano muy apasionado. Quería que el primer episodio fuera sobre él porque quería que todos supieran cuál era mi verdad y quería que todos supieran que esa mi*rda sucede y sucedió. Odiaba que estuviera obteniendo la reputación que estaba obteniendo, pero quería que supieran que necesitábamos a CM Punk y necesitábamos a los Young Bucks y necesitábamos a Kenny Omega. Los necesitamos en AEW. Los necesitamos para sobrevivir porque en este momento somos la segunda compañía de lucha libre más grande del mundo y con esas entidades trabajando juntas, amigo, arroja mi tonto trasero y Cash allí, y es una receta para algo que podría ser realmente, realmente, realmente bueno. Así que solo quería que todos supieran que suceden cosas, peleas y nadie tiene la culpa. Todo el mundo es. Así es como debería ser. Todos deberían estar exactamente en la misma pizarra. Entonces, sí, obtuve calor por eso. He tenido algunos compañeros de trabajo que van a los medios y les dicen lo que piensan y no estaban muy contentos conmigo. Pero está bien porque las personas que se comunicaron conmigo, que me han contactado y continúan comunicándose conmigo desde AEW y WWE me dicen cuánto disfrutan el trabajo del podcast, cuánto disfrutan escuchar mi pasión, cuánto disfrutan escuchándome desglosar la psicología al entrar en un comabte o algo así. Hay algunas personas ruidosas y son ruidosas encubiertas. Pero la gente a la que le encanta, hay mucha más gente así que gente a la que no le gusta”.

