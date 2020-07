Dax Harwood recuerda a Randy Orton: "Maldición, Randy..."

A pesar de que WWE finalmente no los convirtió en un trío, la cual hubiera sido una historia realmente interesante que podría haber impulsado a los tres, Dax Harwood recuerda a Randy Orton con cariño. Tanto es así que no le ha gustado nada verlo anoche al lado de Zelina Vega, Andrade y Ángel Garza. Durante el último episodio de Monday Night Raw "La Víbora" se unió a los rudos en un combate de tercias que ganaron gracias precisamente a un RKO. Es de suponer que esta alianza no va a seguir adelante, sobre todo teniendo en cuenta que los rudos no se llevaron de la mejor manera.

Después de ver lo ocurrido en el show de la marca roja de la que era su empresa hasta hace poco, el compañero de Cash Wheeler en FTR publicó esto en Twitter:

Hardwood además añade una almohadilla poniendo fin a su alianza con Orton. Esto ocurrió cuando salieron de WWE pero quiere que quede claro ahora que parece que el 13 veces Campeón Mundial los cambió por otros. Es imposible no imaginarse cómo podría ser una rivalidad entre FTR, Andrade y Garza con Orton por el medio, sin olvidar a Zelina. Eso no va a ocurrir probablemente nunca, así que todo queda en simples palabras y cada cual continúa con su historia.

#FTR @CashWheelerFTR & @DaxHarwood are coming to #FyterFest ready for a fight!⁠

The boys team up with The @YoungBucks to face the returning #LuchaBros, The Butcher & The Blade in 8-man tag action on night two of #FyterFest for FREE on Wednesday, July 8th, at 8e7c on @TNTDrama. pic.twitter.com/9NSUW9a0RR

— All Elite Wrestling (@AEWrestling) July 6, 2020