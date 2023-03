Nada ha cambiado entre FTR y AEW. Eso asegura Dax Harwood, luego de importante rumores sobre el descontento de la dupla que conforma con Cash Wheeler, alimentados mediante movimientos de ambas partes en lo que parece ahora fue una historia trazada para hacer ruido.

Incluso se habló de la posibilidad de un regreso de FTR a WWE, considerando que la potestad creativa allí ahora recae sobre Triple H, figura defensora de Harwood y Wheeler durante el tiempo que estos trabajaron para el gigante estadounidense.

Vince McMahon, ya saben, supuso el principal motivante en pos de que los entonces The Revival decidieran cambiar de aires. Y como recientemente comentó Harwood, él y Wheeler esperaban poder convencer a The Usos para que juntos reforzaran la división de duplas de AEW.

Pero el tan locuaz Dax Harwood hizo un flaco favor esta semana al discurso oficial de AEW tras aquel “work” inicial. De nuevo ante los micrófonos de su podcast, ‘FTR with Dax Harwood’, este formuló una odiosa comparativa al comentar contra qué equipo querrían luchar en caso de una vuelta a WWE.

As @WWEUsos reach 600 days as Tag Team Champions, look back at the teams they’ve defeated during their reign, including #RKBro, The #StreetProfits and more.#WWEPlaylist

▶️: https://t.co/BIH5QxTGLQ pic.twitter.com/bZjtCTgeBP