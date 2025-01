Dax Harwood: «Me gustaría que la gente sepa esto»

Durante el penúltimo evento de pago por visión de AEW de 2024, Full Gear, The Outrunners fueron uno de los cuatro equipos que lucharon por el Campeonato Mundial en Parejas; Private Party retuvieron frente a ellos, The Acclaimed y Kings of the Black Throne.

Turbo Floyd finding out firsthand what happens when you stand across the ring from Brody King

Order #AEWFullGear on PPV right now!https://t.co/JlBXZPLNGj@ZayKassidy | @Marq_Quen | @PlatinumMax | @Bowens_Official | @TruthMagnum | @turbofloyd_ | @malakaiblxck | @Brodyxking pic.twitter.com/efux3puQpo

— All Elite Wrestling (@AEW) November 24, 2024