Dax Harwood: “Jon Moxley puede decir su verdad”

Jon Moxley estuvo hablando recientemente del último ataque de CM Punk, el cual dijo que MOX se negó a perder contra él. Sin entrar en profundidades, este dijo que no iba a rebajarse a hablar estupideces como el Best in the World. Ahora se suma a la conversación Dax Harwood, que realmente siempre ha estado ahí pues en unas cuantas ocasiones ha entrado a ella para compartir su opinión como buen amigo de Punk. Recientemente, estuvo hablando de lo dicho por Moxley en SES Scoops.

> Dax Harwood habla de CM Punk y Jon Moxley

“Hasta enero, todo lo que podías escuchar [sobre el incidente en All Out] era de Dave Meltzer y Bryan Alvarez. No estaban allí, ¿sabes a lo que me refiero? No estaban allí. Por mucho que piensen que les están diciendo la verdad, es una versión de la verdad. Jon [Moxley] está igual de obligado, tiene su propia obligación de decir la verdad, al igual que yo. Es una locura que dijera mi verdad y algunos de mis compañeros se molestaran conmigo. Jon solo está diciendo su verdad, eso es todo, y eso está totalmente bien. Su verdad, se correlaciona con la mía. La especulación del drama, cita sobre cita, que sucede en cada equipo deportivo en cada elenco en cada deporte. Jugué fútbol americano en la escuela secundaria. Jugué baloncesto en la escuela secundaria, más allá de eso en Community College. La cantidad de veces que me peleé con la gente de mi equipo y luego, justo después de eso, pensamos: ‘Maldita sea, somos estúpidos. Eso es estúpido’. Eso es todo.

“Sucede que es en esta época de las redes sociales, todo el mundo se entera porque mucha gente detrás del escenario, muchos de nuestros luchadores piensan que van a ganar algo con eso y está bien si piensan eso, pero no es así. La historia que cuentan solo dañará a AEW porque la gente piensa que existe este drama. Te diré esto, apuesto que en el último año, Cash y yo gastamos más de $5,000 en tequila para el vestuario porque la camaradería es muy buena. Probablemente eso también lo esté minimizando. Lo compramos porque queremos a los chicos y las chicas, queremos que la camaradería del vestuario sea tan fuerte porque cuanto más fuerte es el vestuario, mejor es el producto. Entonces, el drama del que escuchamos, te lo prometo porque estoy allí, te prometo que está demasiado inflado. Te prometo que no es tan dramático como parece”.

