Hace menos de una semana, en el último episodio de podcast de William Regal, Dax Harwood revelaba que en una ocasión Road Dogg lo amenazó cuando trabajaban juntos en la WWE. Más recientemente, en su propio podcast, el integrante de FTR ofrece más detalles de los problemas que hubo entre ambos yéndose a cuando estaban rivalizando con Jason Jordan y Chad Gable hacia su lucha por el Campeonato de Parejas NXT en TakeOver: Dallas, donde los entonces American Alpha destronaron a los entonces The Revival.

► Los problemas de The Revival con Road Dogg en WWE

“Creo que desde el día en que Road Dogg me conoció, no le gusté. [FTR] tuvo un combate contra American Alpha en NXT Dallas. Ese es uno de mis favoritos de todos los tiempos. Tenía en mente cuál era ese combate. Tenía la historia que quería contar, sabía los acabados falsos que quería, sabía exactamente cómo quería que fuera la mitad delantera, sabía exactamente lo que iba a funcionar. [Road Dogg] ofreció una idea una noche, la noche antes de Dallas, y [Cash y yo] estábamos hablando con [Jason] Jordan y [Chad] Gable. Les estaba explicando la historia que quería contar y él me ofreció una idea. No lo derribé; Simplemente no pensé que encajara en la historia que quería contar”.

Harwood acusa también a Dogg de intentar enterrarlo en la oficina de la WWE.

“Fue a una fuente anónima, que es una parte muy importante de la oficina de la WWE, y procedió a enterrarme, decirle a esa persona que pensaba que sabía todo, y que nunca intentaría aprender nada, y todas estas cosas. Así que tenía mis propias reservas sobre él”.

¿Qué os parecen las palabras de Dax Harwood sobre Road Dogg?