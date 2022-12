Irónicamente, Dax Harwood, junto a Cash Wheeler, podrían tener en WWE su siguiente casa tras AEW, pero el primero fue firme a la hora de apoyar la actitud de Sasha Banks cuando ella y Naomi abandonaron antes de tiempo el episodio de Raw del pasado 16 de mayo.

«Cash y yo hicimos lo mismo y muchos fanáticos, por alguna razón, decidieron que éramos uno llorones y que solo nos estábamos quejando y que deberíamos haber hecho nuestro trabajo y callarnos. Y eso es difícil de leer todos los días, especialmente cuando todo lo que estamos tratando de hacer es mejorar la lucha libre, mejorar la lucha libre en parejas, pero también mejorarnos a nosotros mismos y hacer que nuestro legado sea aún mejor.

«Si me hubiera quedado y permanecido en la misma posición en la que estábamos, nuestra marca no habría crecido de ninguna manera. Así que sé exactamente por lo que está pasando, lo que se siente. Y ella probablemente estaba sintiendo que ‘no me siento respetada y podría estar haciendo mucho más y si sigo quedándome, me seguirán haciendo a un lado’.

«Tenemos la opción de encontrar otro trabajo. Y para que los fanáticos se burlen de ella o de nosotros, porque queremos algo mejor para nosotros mismos y nos dicen que nos callemos y tomemos el dinero, hombre, eso es difícil de leer todos los días, por eso quise mostrarle mi apoyo».