El Campeón Global de NJPW y líder de los Bullet Club War Dogs, David Finlay, quiere seguir «rompiendo los juguetes» de Tony Khan, el presidente de AEW. Ambas compañías mantienen actualmente una fantástica relación a través de la cual recientemente realizaron Forbidden Door o, sin ir más lejos, durante el episodio de Collision del 27 de julio tuvo a Tomohiro Ishii uniéndose a Kyle O’Reilly y Mark Briscoe, el Campeón Mundial de ROH, formando The Conglomeration contra The Premier Athletes. Volviendo a «The Rebel», después de vencer a Ren Narita en un nuevo combate dentro del torneo G1 Climax 34 en el siguiente enfrentará a «The Alpha» Konosuke Takeshita.

► David Finlay contra Tony Khan

«¿Quién sigue, Takeshita? ¿Takeshita? El chico de DDT, el chico de AEW, el chico juguete brillante de Tony Khan. Hay algo sobre los juguetes brillantes de Tony Khan. Tengo el hábito de romperlos. A Jay White, lo mandé a volar. A Will Ospreay, lo mandé a volar. De hecho, Jon Moxley y Will Ospreay, les gané a ambos al mismo tiempo para convertirme en el primer Campeón Mundial de Peso Pesado. Así que Takeshita, espero con ansias romperte porque hay algo sobre los forasteros. Tengo que salvar a esta compañía de los forasteros, y aunque seas japonés, no perteneces para nada en mi ring. Así que Takeshita, come todo tu arroz blanco, come tu pescado, come tu pollo, come tu carne de res, come tu carne de cerdo, ten una buena comida, duerme bien por la noche. Porque cuando me enfrente a ti uno a uno, voy a aplastarte hasta la nada».

