El presente Campeón Global de NJPW y líder de los Bullet Club War Dogs «The Rebel» David Finlay quiere enfrentar al presidente de AEW, Tony Khan, en una jaula de acero en Wrestle Dynasty, PPV de New Japan Por-Wrestling que está programado para realizarse el 5 de enero en el Tokyo Dome en Tokio, Japón, con ambas compañías involucradas junto al CMLL, ROH y Stardom, un día después de Wrestle Kingdom 19. Podemos descartar que vaya a suceder; de hecho, el mandamás All Elite quizá nunca tenga una lucha.

► David Finlay reta a Tony Khan para Wrestle Dynasty

«No creo que haya un luchador en AEW que pueda vencerme, y si hay alguien que quiera intentarlo, estoy dispuesto a desafiarlo, pero en esa organización solo hay tipos por debajo de mí. Puedo pensar positivamente sobre un combate en jaula con [el presidente y multimillonario] Tony Khan. Si gano, obtendré el número de su cuenta bancaria. AEW es un grupo de luchadores de segunda categoría. Todos los que han ido allí solo intentan ganar dinero porque se está volviendo difícil luchar aquí. Solo van a ganar dinero. Toda mi familia está llena de luchadores profesionales, así que podría haber elegido luchar para la organización que quisiera desde el principio. Lo que más me gusta es enfrentarme a luchadores fuertes y ganar. Nunca me he preocupado por el dinero, y no me importa. El ring de New Japan es el lugar donde puedo enfrentarme a luchadores fuertes. El Campeón Global alcanzará la cima», dice el luchador a Tokyo Sports.

