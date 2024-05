David Finlay: «No amo NJPW ni amo Japón»

David Finlay manda un mensaje a Yota Tsuji camino a Wrestling Dontaku hablando de su no amor por NJPW y Japón después de Satsuma no Kuni, donde él, Gabe Kidd y Gedo perdieron ante Tsuji, Tetsuya Naito y Shingo Takagi como previa a lo que pasará entre ellos en un mano a mano el 3 de mayo en la Noche 1 del evento.

► David Finlay a Yota Tsuji

«Bueno, este probablemente sea el último de estos hasta que Yota [Tsuji] y yo nos enfrentemos cara a cara en Wrestling Dontaku, ¿verdad? Estaba realmente aburrido el otro día, así que decidí ir a YouTube, revisar el canal de New Japan World y ver qué tenía que decir Yota Tsuji. Vi un par de sus comentarios, y todo lo que escuché fue que se quejaba de que el Campeonato Peso Pesado IWGP se defendiera en AEW. Lo vi quejarse de que Gedo no lo eligió. De todas las cosas que podrías decir sobre mí, para mí, preguntarme, preguntar, preguntar tu gran pregunta es si amo esta empresa. ¿Mis acciones muestran algún amor alguna vez? ¿Mostrar amor yo destrozando dos cinturones para hacer mi punto? No. Así que para ser claro, Tsuji, no amo esta empresa. Porque vine aquí hace casi diez años con la esperanza, con el sueño de que si hago mi parte, si lo hago bien, si intento ser un buen joven japonés, algún día seré grande. Verás, en algún momento del camino, me di cuenta de que eso era una mi*rda total. Nada sucedió para mí hasta que agarré a esta empresa por las pelotas y la hice mía. Así que no, Tsuji, no amo este lugar. No amo este país, y definitivamente no te amo a ti«.