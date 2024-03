David Finlay: «NJPW me sacó, pero prometo que…»

David Finlay fue sacado de la New Japan Cup que podría haberlo llevado a una lucha por el Campeonato Mundial de Peso Pesado IWGP –Yota Tsuji será quien desafíe a Tetsuya Naito en Sakura Genesis– debido a una lesión relacionada con el brutal combate en jaula en el que los Bullet Club War Dogs vencieron a United Empire. Estaba lo suficientemente sano como para exponer (y perder) el Campeonato Global IWGP ante Nic Nemeth pero finalmente NJPW lo sacó de la acción. Aún así, el hace una promesa a todos.

► David Finlay, lesionado

«Veo toda la charla que hay por ahí y escucho todos los susurros y rumores sobre ‘The Rebel’ y sus War Dogs, pero antes de hablar del presente, quiero mencionar mi lucha por el Campeonato Global IWGP que tuve con Nic Nemeth. Verás, apenas una semana después de pasar 64 minutos dentro de la jaula de acero y ganar la lucha más brutal en la historia de New Japan, me vi obligado a defender mi campeonato contra Nic. Justo antes de salir cojeando por la cortina, alguien de New Japan se me acercó y me susurró algo al oído que cambió para siempre a los War Dogs. Mi cuerpo ya estaba destrozado y ahora, se aseguraron de que mi mente también lo estuviera. Así que, felicidades, Nic. ¿No apilaron las cartas a tu favor, verdad?

«Bueno, pasemos al día de hoy. Verás, he estado arrastrando esas lesiones de la lucha en la jaula desde entonces y no he tenido tiempo para descansar, lo que significa que no he tenido tiempo para sanar. Pasé de la lucha en la jaula directamente a una lucha por el campeonato, luego directamente a una agotadora New Japan Cup. Para todos los idiotas por ahí, eso significa daño tras daño tras daño. Así que no me dieron el visto bueno para mi lucha de cuartos de final, lo que, sinceramente, es una mi*rda. ¿Cómo es que estoy lo suficientemente sano como para defender mi campeonato una semana después de la brutalidad que soporté, pero tan pronto como quiero recuperarlo, ahora están preocupados por mi salud? Interesante. Habría estado más que feliz de aparecer en una camilla y marcharme en un coche fúnebre si eso significaba volver a tener mis manos sobre el oro, pero New Japan tenía otros planes.

«Tendré que encontrar otra manera. Una maldita lucha en la jaula ya se ha cobrado uno de mis War Dogs, pero te prometo esto, no eliminará a su líder«.