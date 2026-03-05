David Finlay firmó con AEW: Se revela por qué no llegó a WWE

Anoche en AEW Dynamite, Gabe Kidd y Clark Connors cayeron ante Darby Allin y Orange Cassidy… Pero, mientras estos celebraban, de manera totalmente inesperada, David Finlay apareció con el shillelagh irlandés que hizo famoso a su padre, Fit Finlay, y golpeó a Cassidy y Allin.

► David Finlay rechazó a WWE porque quería más para su carrera… y así llegó a AEW

Tras esto, se unió a los BULLET CLUB War Dogs... Pues bien, justo después del show, Tony Khan anunció que Gabe Kidd, Clark Connors y David Finlay son finalmente All Elite, es decir, firmaron acuerdo para darle prioridad a AEW, o tal vez, firmaron a tiempo completo.

Lo cierto es que serán conocidos solamente como The Dogs, ya no como BULLET CLUB War Dogs, aunque, seguramente, seguirán las referencias a su época en NJPW.

Pues bien, muchos fans se han preguntado por qué, si durante años hubo interés de WWE en David Finlay, de 32 años de edad, y su padre, Fit Finlay, es agente de luchas tras bambalinas e instructor, David firmó con la competencia.

Y ya hay una razón. Según Bodyslam, sí hubo recientemente contactos entre David Finlay y WWE, pero este ocurrió:

“Fuentes dentro de WWE indicaron a Bodyslam que a David Finlay se le ofreció un contrato con WWE para comenzar en NXT y que la empresa no estaba dispuesta a mejorar su oferta. Como resultado, Finlay terminó eligiendo AEW y uniéndose a Gabe Kidd y Clark Connors”.