David Finlay: «EVIL renunció a NJPW por vergüenza»

El luchador de tercera generación y superestrella de New Japan Pro Wrestling, David Finlay, dio su opinión con respecto a la salida de EVIL, uno de sus más recios rivales.

► David Finlay habló sobre la salida de EVIL de NJPW

New Japan Pro Wrestling publicó en su sitio web una interesante entrevista con David Finlay, una de sus estrellas internacionales, que se encuentra en un periodo de evolución luego del término del Bullet Club (en su versión War Dogs) y su integración a la naciente Unbound Co.

En este cambio de alianzas, David Finlay llegará al magno evento «The New Beginning Osaka 2026» enfrentando a Callum Newman de United Empire en un mano a mano de pronóstico reservado.

Uno de los temas que abordó, fue la salida de NJPW de EVIL, líder de House of Torture, la facción que por mucho tiempo fue rival de BCWD. En enero, EVIL finalizó su contrato con NJPW y decidió no renovar. En uno de sus últimos combates en NJPW, EVIL perdió contra Aaron Wolf en Wrestle Kingdom 20, quien también le arrebató el Campeonato de Peso Abierto NEVER.

Sobre la salida de EVIL, Finlay manifestó:

¿EVIL? Le ganó un medallista de oro olímpico y renunció por vergüenza. ¡Qué trabajo tan increíble hizo Aaron Wolf! Gran atleta, medallista de oro olímpico, pero fue su primer combate de lucha libre profesional. Si yo perdiera contra alguien en su primera lucha frente a un Tokyo Dome lleno, también renunciaría por vergüenza.