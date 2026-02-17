Luego de casi una semana de especulaciones se confirmó que el luchador de tercera generación, David Finlay es oficialmente agente libre.

► David Finlay optó por la independencia

Esta situación laboral se oficializó una vez que su contrato con New Japan Pro Wrestling ha concluido. A pesar de ello, la empresa del león no ha dejado de insistir en renovar su contrato; sin embargo, parece que la decisión de Finlay es firme y es algo que habría definido desde diciembre.

El luchador aún tiene pendiente una última presentación programada con NJPW, se trata de su lucha en mano a mano contra Fred Rosser en «The New Beginning USA» el 27 de febrero en Trenton, New Jersey.

En «The New Beginning in Osaka», Finlay cayó en un mano a mano contra Callum Newman de United Empire y tras la batalla dio un mensaje velado de despedida, abrazó a Gedo y con lágrimas en los ojos hizo una reverencia a la afición.

Más tarde se revelaron las intenciones del luchador, con lo que llegaron a su fin once años de permanencia con la empresa del león. David Finlay llegó a NJPW en 2015, integrándose al Dojo como Young Lion. Posteriormente se dio su debut y se alió en equipo con Juice Robinson. Su gran impulso se dio en 2023 cuando se apoderó del liderato del Bullet Club, atacando al líder saliente, Jay White. Reorganizó la facción como Bullet Club War Dogs, adaptándola como un grupo agresivo y avasallador hasta su desaparición el año pasado.

En lo individual, ganó dos veces el Campeonato Global de Peso Completo IWGP, siendo el monarca inaugural de este cinturón. El año pasado se llevó la New Japan Cup.