David Finlay debuta en AEW y se une a los War Dogs

La rivalidad venía cocinándose desde semanas atrás, cuando los BULLET CLUB War Dogs atacaron salvajemente a Darby Allin en la calle, lo metieron en una bolsa mortuaria y lo abandonaron en el desierto. Con esa imagen todavía fresca, Allin y Orange Cassidy buscaron venganza ante Gabe Kidd y Clark Connors.

Antes de que sonara la campana, Darby y Orange atacaron durante la entrada de sus rivales, pero los War Dogs reaccionaron enviándolos contra las escaleras metálicas. Connors partió en dos a Cassidy con una lanza usando las escaleras y lo hizo caer sobre una mesa en el área del cronometrador, mientras Kidd castigaba con dureza a Allin dentro del ring.

Allin resistió castigos como un brutal lazo y un Death Valley Driver de Kidd. Connors intentó usar su correa como arma, pero el réferi lo impidió. Irónicamente, Allin utilizó la suya para hacerlo tropezar y dar el relevo a Cassidy.

► Momentos Clave

Orange desató su peculiar ofensiva con pataditas que enfurecieron a los War Dogs, pero pronto los sorprendió con una doble Frankensteiner. Luego conectó lazo cruzado sobre Kidd y una patada directa al rostro de Connors. Tras un intercambio final, Cassidy remató a Connors con su letal Orange Punch para la cuenta definitiva.

Cuando parecía que la noche cerraría con celebración para los técnicos, apareció «The Rebel» David Finlay, quien realizó su inesperado debut en AEW Dynamite. Finlay atacó brutalmente a Darby Allin y Orange Cassidy, dejando claro que su lealtad está con los BULLET CLUB War Dogs.

► ¿Que pasará ahora?

Finlay se une a los War Dogs que se están convirtiendo en un serio problema en AEW y posiblemente buscarán hace temblar la difivisión de parejas.