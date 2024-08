«Donde los mejores luchan» es el lema de AEW. Pero el Campeón Global de NJPW y líder de los Bullet Club War Dogs, «The Rebel» David Finlay, lo ve de otra manera. Después de haber dicho que tiene que salvar a «The King of Sports» de forasteros como Tony Khan o de poner en duda la lealtad de «The Alpha» Konosuke Takeshita, dice que la casa Élite es a dónde envía a los que no son tan buenos como él, mencionando a Will Ospreay, Kazuchika Okada o Jon Moxley.

► David Finlay habla de AEW

«¿Qué significa AEW, otra vez? ¿All Elite Wrestling? No. AEW es solo el lugar donde envío a personas que no son tan buenas como yo. Ospreay, Moxley, Jay White, Juice Robinson, Takeshita, incluso Okada. Oh, pero David, ni siquiera enfrentaste a Okada. Tienes toda la razón, se acobardó. Déjame llevarte de vuelta a Battle In The Valley en San José este año. Arruiné su pequeña fiesta de despedida de Ospreay en el ring. Le di un golpe en la cabeza con mi shillelagh y lo primero que hizo cuando llegó a Tokio fue renunciar porque sabe lo que todos saben. Soy el hombre más peligroso en esta compañía, soy el hombre más peligroso en esta industria, lo que significa que soy el hombre más peligroso en este torneo. No me detendré ante nada para cumplir mi misión y me refiero a por cualquier medio necesario. Voy a ganar el G1 Climax porque el odio siempre encuentra una manera.»

¿Qué opinas de las palabras de David Finlay?

