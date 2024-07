El Campeón Global de NJPW y líder de los Bullet Club War Dogs, David Finlay, quiere proteger a New Japan de forasteros como Tony Khan y cuestiona la lealtad de «The Alpha» Konosuke Takeshita, su próximo oponente en el G1 Climax 34. El oriundo de Japón está firmado con AEW pero ha regresado a su país natal, donde es más conocido en DDT que en «The King of Sports», para participar en el torneo que otorga a su ganador una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la IWGP en Wrestle Kingdom.

► David Finlay a Konosuke Takeshita

«Tomemos un minuto para apreciar mi Campeonato IWGP Global Heavyweight. Mírenlo, miren qué hermoso es. Este es el premio más valioso en toda la lucha libre profesional, lo que me convierte en el tipo que todos quieren vencer. Así que aquí está la cosa, Takeshita. No tienes lealtad. ¿Eres un tipo de DDT? ¿Eres un tipo de AEW? Seguro que no eres un tipo de New Japan. Así que aquí está la cosa. Te llamas a ti mismo ‘Mesías del Strong Style’, algo relacionado con ser un mesías y con el Strong Style. Aquí está la cosa, puedes traer toda esa mierda que quieras, pero al final del día, la única persona en la que realmente necesitas concentrarte en salvar es a ti mismo, porque estás ahí con David Finlay.

«Estás ahí con un luchador de cuarta generación, estás ahí con el hombre más peligroso en toda la lucha libre profesional. Pregunta a todos tus amigos en AEW hasta qué punto llegaré para demostrar un punto, hasta qué punto llegaré para ganar una lucha. Tú y yo no tenemos historia, lo que significa que no tengo un punto débil contigo. Lo que significa que no me importa si vuelves a caminar, si vuelves a respirar, si puedes terminar este torneo o no. Porque todo lo que me importa es conseguir mis jodidos dos puntos de ti y ganar este G1 Climax, y luego podré agregarte a la larga lista de los juguetes favoritos de Tony Khan que puedo destrozar. Te veré muy pronto».