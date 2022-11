Davey Richards, nuevo campeón Nacional Openweight MLW

Davey Richards sumó un triunfo más en su carrera, al sumar a su palmarés el Campeonato Nacional Openweight MLW.

Durante las grabaciones que tuvo Major League Wrestling (MLW) este fin de semana, Davey Richards enfrentó a Alex Kane en un combate donde el título estuvo en juego, protagonizando una lucha técnica y de buenos ataques fuertes.

«The American Wolf» superó todas las pruebas y tras emplearse al máximo, terminó por derrotar a «The Suplex Assassin» para quedarse con el Campeonato Openweight de la empresa estadounidense.

Watch @MLW RIGHT NOW on #pwtv

AND NEW!! National Openweight Champion @RichardsWesley

NEW Episode Streaming NOW: https://t.co/dLGYOAl2sn

— Pro Wrestling TV (@ProWTV) November 18, 2022