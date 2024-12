Davey Boy Smith Jr. habló recientemente con Hannibal TV, y allí reveló por qué razón no ha llegado a AEW, ni ha firmado contrato con la empresa. Aunque reveló que tiene en sus deseos el poder volver a hacer equipo con su amigo Lance Archer en AEW.

Estas fueron sus interesantes palabras: Recordemos que Davey Boy Smith Jr. no ha aparecido en AEW, aunque de cara al PPV AEW All In 2023 y AEW All In 2024 en el Estadio de Fútbol de Wembley, se rumoró bastante una aparición en AEW.

► Davey Boy Smith Jr. explica por qué no ha aparecido todavía en AEW

“Sí, es una buena pregunta. Mucha gente ha hecho preguntas como esa en el pasado. Ciertamente, no tengo ningún problema o inconveniente en hacer algo con AEW. Trabajando con MLW, he trabajado con mucho talento de New Japan que ha estado entrando. No tengo nada malo que decir sobre New Japan tampoco.

«Estoy muy agradecido por el trabajo que me dieron. Mi contrato terminó, y hubo muchas cosas, muchos intermediarios y situaciones confusas entre ellos y yo. Pero simplemente no parecían querer realmente expandirse conmigo, y yo estaba listo para seguir adelante. El contrato expiró.

«Pero, ciertamente, es una posibilidad. Mucha gente ha preguntado por qué no estuve en el show de Wembley Stadium o por qué no estoy en AEW. En gran parte, en el último año o así, estaba haciendo cosas con MLW. Desde la perspectiva de AEW, que entiendo completamente y no me molesta en absoluto, si me traen para un solo show, supongo que tendría que ganar.

«Y sería solo un trato de una vez. Obviamente, tenían suficiente gente en el evento como para no necesitarme como una adición, aunque habría sido una adición positiva para el show. Y desde el respeto hacia MLW, es como, está bien, voy y hago este gran show para AEW, y si pierdo en él, ¿qué sacaría MLW de positivo? Tal vez algo de exposición, no estoy seguro, pero con todo respeto hacia ellos, es un poco complicado.

«Además, no ha habido ningún acercamiento en cuanto a que, si lo hiciera, los fanáticos querrían ver una continuación o algún tipo de historia después de eso, o más participaciones en AEW, no solo un combate único, sino quizá hacer equipo con Lance Archer, por ejemplo.

«Pero eso es con gente que tienen bajo contrato. Entonces, estaría dispuesto si fuera algo de una sola vez. Pero creo que quizá es mejor que esté aquí en All Japan, y creo que mi vida, mi calidad de vida y la forma en que estoy progresando personalmente aquí, creo que es lo mejor para mí continuar con All Japan Pro Wrestling.

«Si AEW tuviera un torneo de parejas, uno anual, tal vez podría ir. Quizá cuando mi contrato con All Japan termine, tal vez vaya a AEW. No estoy seguro. No estoy en contra de eso de ninguna manera, forma o concepto. Reunirme con Lance Archer ciertamente fue bien recibido en el pasado, y tal vez sería un aire fresco para AEW si fuera. Pero estaría dispuesto, solo que no ha sucedido porque no me han contactado y no se ha dado la oportunidad».