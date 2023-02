La rivalidad de la vida real de Goldberg con Bret Hart después de aquel accidente en Starrcade 1999 que hizo que ‘The Hitman’ tuviera que retirarse de los encordados nunca ha terminado de quedar en el pasado del todo y hoy lo traemos nuevamente al presente con Davey Boy Smith Jr. El ex luchador de la WWE, ahora en el circuito independiente, estuvo hablando de ello recientemente con Sean Ross Sapp, expresando al mismo tiempo su deseo de trabajar con ‘Da Man’, y bromeando con recibir una patada suya.

> El deseo de Davey Boy Smith Jr. con Goldberg

“Entiendo de dónde viene con esa situación, le costó su carrera. Posiblemente, podría haber aumentado lo que sucedió con su derrame cerebral. Entiendo. Ese es su problema. Personalmente, me gusta mucho Bill. Esperaba que tal vez algún día pudiéramos haber trabajado juntos. No recibir superkicks de él, por supuesto. Las lanzas y los jackhammers están bien, tal vez no. Pero no, me gustan los dos. Obviamente tiene problemas hasta el día de hoy con eso y entiendo de dónde viene. Pero también me gusta Bill. Es lo que es. No es mi lugar decir si tiene razón o no al decirlo. Ese es su opinión. No estamos de acuerdo en todo y eso es lo que él siente.

“Así que tienes que respetar de dónde viene. Realmente no tengo nada bueno o malo que decir al respecto. Es lo que es. Es una lástima. Es como con Austin y Owen, cuando lo derribó con su martillo. Solo una de esas cosas que sucedieron. Afortunadamente Steve pudo continuar su carrera después de eso, pero definitivamente dejó una cicatriz desagradable en su carrera y creo que probablemente la interrumpió con la forma en que tuvo que salir del negocio de la lucha libre, incluidas todas las demás lesiones y demás”.

