Davey Boy Smith Jr. no sabe por qué WWE no lo utilizó en su reciente etapa

Davey Boy Smith Jr. volvió a WWE gracias a que estuvo en contacto con la compañía por la inducción de su padre, The British Bulldog, en el Salón de la Fama WWE Clase 2020, aunque en 2021 se realizó la inducción , el 6 de abril. El 16 de julio del año pasado, apareció por sorpresa en un SmackDown y luchó en un combate no televisado, en lo que era una lucha de tryout, que salió tan bien que le ofrecieron un contrato a tiempo completo con la compañía.

Esa lucha, en donde junto a Austin Theory vencieron a Odyssey Jones y Xyon Quinn, fue el único combate que tuvo en esta nueva etapa en la empresa. Duró meses sin luchar, aunque, claramente, recibía su pago, hasta que el 4 de noviembre de 2021 se anunció su despido como parte de los recortes de presupuesto por la pandemia del covid-19.

► Davey Boy Smith Jr. rompe el silencio tras su salida de WWE

Davey Boy Smith Jr. no había hablado de su salida de WWE, hasta ahora, casi un año después, cuando apareció en el podcast The Total BeezSheez Show y le pidieron que hablaran de su despido luego de una etapa sorpresivamente corta. Estas fueron sus palabras:

«La teoría que tú tengas es tan buena como la mía. Sinceramente, me gustaría poder contante más, pero… No tengo ni idea. Me preguntaba a dónde iba a ir a parar en esta etapa, porque me estaban pagando semana a semana, pero no me utilizaban.

«De hecho, obtuve la mayor cantidad de dinero que he ganado en toda mi carrera solo por no hacr nada, así que no estaba seguro de qué estaba pasando. Me sentí frustrado porque llegué a WWE en la mejor forma de mi vida.

«Llegué con 127 kilos de peso, con abdominales marcados y estaba entrenando muy duro. También, soy una persona totalmente espiritual, así que tal vez fue mi padre, y Owen Hart, y Dynamite Kid y Stu Hart que simplemente hicieron eso para cuidar de mí».

Desde entonces, Smith ha estado luchando para NWA y una que otra independiente en los Estados Unidos. En otra entrevista para Inside The Ropes en junio pasado, Davey Boy Smith Jr. reveló que había planes para que debutara en SmackDown, pero luego se cancelaron porque tuvo covid-19:

«John Cone me dijo: ‘la próxima vez que vengas a SmackDown será tu debut, lo hiciste muy bien (en su primera lucha tras su regreso), a Vince (McMahon) realmente le gustó’. Entonces dije, genial, solo esperaré.

«Y luego me pidieron que hiciera un combate no televisado en Tampa e iban a hacer algunas viñetas detrás del escenario conmigo y el chaleco de cuero de mi padre. Iban a mostrar eso para el documental, y luego terminé teniendo COVID, estuve muy mal, así que estuve fuera de servicio durante unas tres semanas o un mes. Luego, me olvidaron un poco, vine a la televisión una o dos veces…

«Estaba esperando para volver y luego me llamaron (para despedirlo) y Johnny (Laurinaitis) dijo que no estaba de acuerdo (con su despido), que no estaba contento con la lista de nombres que le dieron, pero que no dependía de él.

«No sé que estaban esperando, lo único que me dijeron fue que iba a debutar en SmackDown y que me iban a llamar ‘The Stampede Stud’. Simplemente, nunca sucedió, no fue mi culpa. Me presenté más que en forma. Vi a Vince y me dijo: ‘Oh, te ves bien chico’»