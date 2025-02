Dave Meltzer: «¿WWE Hall of Fame? Imposible»

Entrar al Salón de la Fama es el mayor logro que puede alcanzar una Superestrella de la WWE. En 2025, ya es oficial la inducción de Triple H; «The Game» ya había recibido el honor como integrante de D-Generation X.

Fuera de la compañía, también es un premio importante que han recibido personas de todos los ámbitos. Ahora, ¿podría darse el caso de que el inducido sea el periodista Dave Meltzer, Editor en Jefe del Wrestling Observer?

Esa misma pregunta se la planteó recientemente un fanático y por la respuesta de Meltzer es mejor que nadie se haga ilusiones. Aunque no dice que no aceptara la propuesta, solo que no cree que vaya a suceder.

The odds were 0.0 percent when Vince was in charge. They are probably lower now. https://t.co/bL6gsY5ArT

— Dave Meltzer (@davemeltzerWON) February 12, 2025