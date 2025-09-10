Dave Meltzer ve a Bron Breakker como la estrella del grupo

A pesar del entusiasmo por el grupo tras WrestleMania 41, algunos no están totalmente convencidos del grupo formado por Seth Rollins, Bron Breakker, Bronson Reed y Paul Heyman, a pesar de que el Visionario ha logrado capturar el Campeonato Mundial de Peso Completo. Algunos creen que si bien el grupo ha logrado posicionarse como una fuerza dominante en la marca roja, Bron Breakker cuenta con potencial para sobresalir sin ayuda del grupo, y así lo afirmó Bishop Dyer hace unos días, conocedor del gran talento que posee su ex compañero de equipo en NXT.

► Bron Breakker está brillando con luz propia en WWE RAW

Durante la última edición de «Wrestling Observer Radio», Dave Meltzer afirmó que un miembro de The Vision es claramente el protagonista y el otro, el compañero.

«Bron Breakker es el que les dice: ‘Tú eres la estrella’. Bronson Reed es el compañero. Bron Breakker es el tipo que, ya sabes, no es ningún secreto. Paul Heyman prácticamente te dice en las promos que Breakker es el nuevo Roman Reigns y que lo están preparando para Roman Reigns en algún momento, probablemente en WrestleMania.»

Sin embargo, los próximos pasos de Reed y Breakker son juntos como equipo. Se enfrentarán a los recién reunidos Usos en Wrestlepalooza el 20 de septiembre, mientras que su líder y la Campeona Intercontinental Femenina se enfrentarán a Lee y Punk.

En cuanto a los rumorados planes por separado, ningún informe reciente ha indicado un camino claro para Breakker o Reed. Sin embargo, durante la lesión de Rollins, antes de cobrar su contrato de Money in the Bank contra Punk en SummerSlam, Breakker insinuó que sería el líder de The Vision mientras Rollins estuviera fuera, algo que no se concretó debido a que la ausencia del Campeón Mundial no fue muy prolongada.