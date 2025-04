Dave Meltzer: «TNA acepta todas las sobras de WWE»

El respetado periodista Dave Meltzer realizó en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter un extenso y profundo análisis de WrestleMania 41. Y una de las cosas que más ha generado ruido y que ha dado de qué hablar, es el análisis que ha hecho Meltzer de la derrota del Campeón Mundial TNA Wrestling, Joe Hendry, ante Randy Orton, en tan solo 3 minutos y 10 segundos en WrestleMania 41.

Ya Meltzer dijo que todo lo que pasó en WrestleMania le deja claro que Triple H y WWE no ven a Joe Hendry como alguien importante, sino que lo ven como alguien que está por debajo de todos los demás luchadores en WWE, incluso, por debajo de los luchadores preliminares. Pero, hay mucho más.

► Dave Meltzer ataca con todo a TNA Wrestling

Para Dave Meltzer, estuvo muy mal el hecho de que Hendry perdiera así ante una Superestrella WWE, siendo el campeón de TNA Wrestling, pero, dijo que es totalmente normal, dado que TNA ha sido una empresa que siempre ha aceptado todas las sobras de WWE, y en los últimos años, todos los malos tratos. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Jeff Hardy habría provocado una ovación más fuerte. Pero, probablemente, habría habido más negatividad si su gran regreso hubiera sido para una derrota aplastante. Se nos dijo de antemano que Orton iba a imponerse con el RKO, por lo cual no se eligió a ninguno de los nuevos talentos para ese lugar, y se prefirió utilizar una sorpresa que no estaba bajo contrato. La realidad es que, si la sola presencia en WrestleMania y compartir el ring con Orton fuera tan beneficiosa, ¿por qué WWE no puso en ese lugar a Aleister Black (Malakai Black), Rusev, Sami Zayn, Jeff Cobb o alguien más que también habría recibido una gran ovación? La respuesta es obvia.

«Todo tuvo sentido para WWE, pero mucho menos para TNA. En ninguna otra época una empresa de cualquier tamaño habría permitido eso, pero TNA se posiciona como una compañía que constantemente acepta las sobras que WWE descarta, y considera que cualquier cosa que mantenga abierta la relación es buena para obtener exposición, incluso si eso significa que su campeón mundial sea humillado.

«WWE incluso pudo haber hecho que Orton lo venciera rápidamente, luego que aparecieran vukkabis como Austin Theory y Grayson Waller, que Orton aplicara el RKO a uno y que Hendry dejara fuera de combate al otro, para finalmente recibir el respaldo de Orton. Habría sido la misma derrota, pero, al menos, Hendry habría quedado un poco mejor parado.

«¿Debería TNA apresurarse a quitarle el título a Hendry? No creo que importe al nivel en el que están. Realmente no importa quién sea su campeón. Para el público general, TNA se vio como un grupo de tercera división, y se puede argumentar que eso es exactamente lo que representa.

«Algunos han dicho que nadie conocía a Hendry y que ahora sí lo conocen. Pero la realidad es que Hendry llegó a NXT y recibió una ovación gigante, y lo mismo pasó en el Royal Rumble, donde fue eliminado rápidamente, pero muchas estrellas son eliminadas allí. La reacción no fue solo por la ovación, sino también por los saludos con la mano, lo que demostró que el público ya lo conocía. Así que la única ‘exposición’ que se ganó fue dejar claro su lugar en la jerarquía: al nivel de R-Truth, entrada divertida que anima al público, pero que generalmente pierde rápido».