En una noticia bastante interesante, se ha podido saber que The Rock podría no estar en WrestleMania 41. Así lo reveló Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, en donde dijo que le parecía muy curioso que no se haya nombrado a Dwayne Johnson en las más recientes promos que han tenido Cody Rhodes y John Cena en Raw.

Y es que Cena no ha explicado por qué razón le vendió el alma a The Rock. Ni siquiera ha hecho mención de esto, y Meltzer cree que es porque WWE no está segura de que La Roca vaya a estar en WrestleMania 41. Estas fueron sus palabras, conversando junto con Bryan Álvarez:

► Dave Meltzer analiza y cree que The Rock no estará en WrestleMania 41

Meltzer: “¿Sabes a quién prácticamente no mencionaron? Creo que ni siquiera lo nombraron”.

Alvarez: “¿A quién?”

Meltzer: “A Dwayne».

Alvarez: “Bueno, sí, hablamos de eso el lunes. Tienen seis semanas”.

Meltzer: “Sí. Bueno, aparentemente hay más de lo que parece”.

Alvarez: “¿Así que lo dejaron fuera otra vez?”

Meltzer: “No. No, estoy seguro de que no lo han dejado fuera. Pero algo está pasando”.

Alvarez: “¿Qué significa eso?”

Meltzer: “Significa que algo está pasando”.

Alvarez: “Bueno, no deberíamos haber mencionado esto si no puedes decirnos más, porque ahora solo hiciste que la gente se enoje».

Meltzer: “No sé exactamente qué es lo que está pasando. Solo me dijeron que es lo que piensas”.

Alvarez: “¿Lo que pienso? Lo que pienso es que lo están reservando para las próximas semanas».

Meltzer: “Creo que pensaron que yo sabía algo, pero no. Y me dijeron que, incluso si lo digo, todos en la empresa lo van a negar. Así que es algo, pero no sé exactamente qué».