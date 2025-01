El Editor en Jefe del Wrestling Observer, Dave Meltzer, explica -en el boletín de esta semana- que Tony Khan ignora los problemas con el talento, al que está bloqueando para los shows alrededor de WrestleMania 41. Ello mientras el presidente All Elite está siendo objeto de las críticas debido a la situación de Rey Fénix, así como también de otros luchadores desaparecidos de la programación como Ricky Starks o Miro.

► Problemas ignorados

«Cuando se trata de cualquier problema con el talento, AEW simplemente lo ignora, no dice nada, y entonces el problema termina creciendo aún más«. Meltzer va más allá, enfatizando que la negativa a abordar estos problemas de manera proactiva está perjudicando activamente su negocio en general. «Simplemente no creo que entiendan que la percepción negativa de la empresa que han ignorado es una razón clave para la disminución del interés«.

También añade: «Tony Khan, cada vez más, si alguien no quiere seguir su creatividad, a menos que sean sus principales figuras, simplemente deja de usarlos con la idea de que hay muchas otras personas cooperativas que quieren tiempo en televisión«.

No obstante, Starks no habría rechazado nada, sino que decidieron no seguir impulsándolo una vez que quedó claro que probablemente dejaría la empresa cuando expire su contrato en la primavera. «Una vez que estuvo convencido de que Starks se iría, no iba a reservarlo en el futuro porque así es como maneja las cosas«.

► WrestleMania 41

Podría pensarse que Khan no quiere que luchadores de AEW se vayan y terminen participando en un evento tan grande como WrestleMania pero en este caso lo que no querría es que su talento luchara en las promotoras independientes que estarán en la ciudad de Las Vegas el mismo fin de semana del gran evento premium de la WWE:

«Según una persona involucrada en la contratación de talento a nivel independiente, los talentos más jóvenes de AEW no tienen permitido participar en combates en Las Vegas durante la semana de WrestleMania.»