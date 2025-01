Dave Meltzer: «Si WWE despide a Corey Graves, me lo creo»

Corey Graves parecía protestar recientemente –en redes sociales– porque WWE lo haya relegado a NXT posicionado a Pat McAfee junto a Michael Cole en Raw en Netflix.

«Imagina perseguir tu sueño.

Luego, que te DIGAN (sin decidirlo tú) que ya no eres físicamente capaz de perseguir ese sueño.

Entonces dedicas tu vida a algo «cercano a tu sueño» y logras ser increíblemente bueno en ello.

Y luego, cuando llega el momento de disfrutar los frutos de tu trabajo, te dicen que no eres lo suficientemente famoso para tu propio trabajo.

Por si te preguntabas dónde he estado».

«Parecía» porque no faltan quienes dudan de que realmente el comentarista esté enojado y quejándose públicamente y no solo jugando con los fanáticos y los medios. Por ejemplo, el Editor en Jefe del Wrestling Observer, Dave Meltzer, quien abordó este tema de conversación mientras hablaba con su compañero Bryan Álvarez en el episodio más reciente del Wrestling Observer Radio.

BA: «Graves se veía miserable cuando lo presentaron».

DM: «La cosa es que él era el mejor comentarista que tenían. Quiero decir, era el mejor. Y ahora está en NXT en lugar de estar en Netflix. Pero mira, siempre van a elegir a Pat McAfee porque estos tipos buscan el poder de las estrellas. No me lo creo. Ya ha hecho esto antes. Conociendo a WWE y cómo reaccionan ante los tuits, si lo despiden mañana, entonces lo creeré.»

La verdad es que no parece creíble que un «hombre de la compañía» como se le puede llamar a Corey Graves esté hablando en serio y causando una controversia real justo en uno de los momentos más importantes de la historia de la WWE. Es cierto que en el pasado tuvo salidas de tono pero, dicho de otra manera, «es un soldado». Además, sabe perfectamente que volverá a Raw cuando Pat McAfee regrese a ESPN.

En una actualización, Graves publica en X:

«Tengo mucho que decir.

No te pierdas esta noche NXT en The CW».

I’ve got a lot to say.

Don’t miss #WWENXT tonight on @TheCW

TONIGHT.

🎤 🔥

