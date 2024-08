Casi sin darnos cuenta, han pasado ya cuatro meses desde WrestleMania XL, y casi sin darnos cuenta tampoco, llegará la siguiente entrega dentro de ocho meses en mitad de un momento enorme de candencia para WWE. Y en todo este lapso, ya hemos tenido especulaciones sobre su cartel.

The Rock lanzó un primer «teaser» el pasado mayo.

Por entonces, considerando tales palabras, entendimos que Rock dejaba entrever un duelo contra Roman Reigns, aunque Dave Meltzer reportara la opción de Cody Rhodes, siempre con asterisco de por medio.

«En este punto, el evento está programado para presentar a Cody Rhodes vs. The Rock. La idea de Dwayne Johnson es el Campeonato WWE versus el Campeonato del Pueblo. Aquellos en la WWE han notado que no hay garantía de que Rhodes sea campeón en ese momento, que es donde entra en juego el Campeonato del pueblo. Pero muchas cosas pueden cambiar en el transcurso de un año».