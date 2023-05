Es un día histórico para AEW, asegura Dave Meltzer

Como ya hemos informado en SÚPER LUCHAS, hoy Warner Bros. Discovery podría anunciar un nuevo programa de AEW en TNT, llamado AEW Collision. Este show contaría con su propio elenco de luchadores y se transmitiría todos los sábados en vivo, rompiendo esquemas en AEW. Se espera que CM Punk sea la estrella principal.

Sí, el actualmente suspendido ex Campeón Mundial de Peso Completo AEW, de quien se rumorea que regresará hoy a AEW después de superar sus problemas tras bambalinas en All Out 2022 con Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson.

►El momento crucial de AEW: Hoy todo puede cambiar

Estamos a horas de descubrir si estos rumores se hacen realidad. Dave Meltzer ha escrito una columna especial en el Wrestling Observer, donde analiza lo que podría suceder pronto y explica la importancia de este día, que califica como “posiblemente el día más importante en la historia de AEW“ para los fans de la lucha libre. Estas son sus palabras:

“Mañana podría ser uno de los días más importantes en la historia de AEW, especialmente si los rumores y especulaciones resultan ser ciertos. Lo que sabemos es que en los Upfronts de WBD, se espera que anuncien el nuevo programa de televisión, AEW Collision, que se transmitiría de 8 a 10 p.m. los sábados por la noche en TNT.

“Se cree que el programa debuta el 17 de junio en el United Center de Chicago, lo cual también marcaría el regreso de CM Punk. Al menos parte de eso, si no todo, se anunciará mañana en los upfronts, el nuevo show iría evidentemente en TNT, basado en la pista que dio Tony Khan la semana pasada en Dynamite cuando mencionó TNT y no TBS.

“También se anunciará más tarde esta noche en Dynamite. La idea es una especie de separación de marcas, aunque la forma real de lo que eso significa está por verse, y un alto cargo de la empresa dijo que creen que el formato final y las ideas podrían cambiar hasta incluso antes debut del show, y probablemente también se seguirán ajustando después.

“Una fuente en WBD dijo hace más de una semana que las mejores luchadoras aparecerán en ambos programas porque consideran que no tienen suficiente profundidad de nombres, ni muchas estrellas femeniles, para hacer una separación de elencos.

“En cuanto al resto de la historia, ha habido rumores sobre la duración y los términos de este nuevo contrato para el futuro show televisivo, pero gran parte de eso ha sido gente haciendo predicciones o escuchando a personas evaluar el valor y extrapolar un marco de tiempo y una cifra de dinero.

“Múltiples fuentes dentro de la empresa han indicado que Khan ha guardado silencio cuando se le pregunta acerca de todo. Para mí, Khan ni siquiera ha confirmado oficialmente que habrá un programa Collision, aunque los principales talentos de la empresa son conscientes de eso.

“Señaló esta semana como el momento en que podrán hablar más después de que salga todo a la luz, mencionando razones legales por las que no puede hablar sobre varios temas que todos están cuestionando. Un ejecutivo clave nos mencionó varias veces que lo que les habían dicho acerca del contrato de la televisión era muy diferente de los rumores, pero que en este momento, más allá de la separación de marcas, el regreso de CM Punk y el programa Collision, no se les ha dicho nada a las personas.

“En el lado de WBD, aquellos que tienen contactos internos con la empresa también confirmaron las mismas cosas, pero no tenían idea de los términos del nuevo contrato. WBD tendría que cerrar un nuevo acuerdo al menos para Collision.

“El contrato para Dynamite y Rampage vence a finales de septiembre, pero WBD tiene la opción de renovar ese contrato hasta finales de septiembre de 2024, solamente realizando una oferta con un aumento de dinero, aunque de ninguna manera será un aumento tan alto, es decir, del nivel que se ha especulado”.