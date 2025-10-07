WrestleMania 42 se realizará el sábado 18 de abril y domingo 10 de abril de 2026, desde el Allegiant Stadium en Las Vegas – Paradise, Nevada. Y aunque faltan todavía seis meses para el gran show de shows, ya se está empezando a trabajar a nivel interno en WWE y los fans están ansiosos por un nuevo WrestleMania, más allá de que hay muchas críticas y enojo en los fans porque, al igual que el año pasado, los boletos costarán un ojo de la cara.

Por eso, Dave Meltzer del Wrestling Observer dijo en la más reciente edición de su Wrestling Observer Radio, que quería lanzar una gran predicción para WrestleMania 42, y esa era que Roman Reigns iba a luchar en mano a mano ante Seth Rollins. Este fue el análisis que Meltzer hizo para argumentar sus palabras:

► Roman Reigns vs. Seth Rollins en WrestleMania 42, el gran análisis y predicción de Dave Meltzer

«Roman Reigns actualmente está programado para participar en WWE Survivor Series: WarGames 2025, el próximo 29 de noviembre en San Diego, aunque no será en una lucha individual. A pesar de la especulación sobre un posible enfrentamiento entre Reigns y Seth Rollins, el “Tribal Chief” estará involucrado en la tradicional lucha de equipos WarGames.

“No habrá combate entre Roman Reigns y Seth Rollins antes, como muy pronto, de enero, y dudo que sea en enero porque ambos estarán en el Royal Rumble 2026. Creo que probablemente suceda en WrestleMania, solo es una suposición. Reigns definitivamente participará en el evento de San Diego, pero no estará en una lucha individual. Estará en WarGames… a menos que cambien los planes. Esto está en línea con la estrategia a largo plazo de WWE de mantener las apariciones de Reigns como algo raro y especial”.