Dave Meltzer intenta resolver la polémica con WWE ID

La semana pasada se creó una pequeña controversia en torno al funcionamiento de WWE ID cuando Dave Meltzer reportó:

«Cuando se trata del talento de WWEID, el acuerdo según el contrato establece que Gabe Sapolsky arma los combates y entrega el guion al promotor. El promotor paga a los talentos y puede promocionar que provienen de WWE. WWE cubre los costos de viaje con un estipendio, y si los costos de viaje superan ese monto, el promotor paga la diferencia«.

Y posteriormente, Brett Lauderdale, mandamás de Game Changer Wrestling, le contestó:

«Mi experiencia con WWE ID: Gabe no arma los combates.

Nunca he visto ni oído hablar de un guion.

Se nos «permite» promocionar «WWE ID» en los anuncios de talento (pero no lo hacemos).

No tengo conocimiento de ningún estipendio o reparto de gastos de viaje, pero eso sería genial«.

En una actualización en el Wrestling Observer, Meltzer ofrece más detalles que buscan resolver el malentendido:

«Tendremos más sobre esto en el próximo número, pero para los combates que son parte de los WWE ID showcases, en los que algunos promotores independientes han sido involucrados, la WWE ha establecido que para esos combates, Gabe Sapolsky le da el guion a los promotores, los promotores pagan a los luchadores, la WWE cubre los costos de su viaje a los shows con un estipendio y el promotor paga la diferencia si es más. Esto es para los combates anunciados como WWE ID showcase matches, lo que significa que todos los luchadores en el combate son talentos de WWE ID y la WWE los promociona como combates de exhibición ID. Si el talento se está programando por su cuenta, esto no aplica y WWE no bloquea combates para los talentos de ID, y pueden trabajar en shows independientes contra talentos de AEW. Pero WWE no promocionará esos combates ni los destacará en YouTube. Esto no se suponía que estuviera en el número, ya que la historia estaba planeada para la próxima semana, pero debido a un error se incluyó en este número aunque no estaba completa.»

El talento involucrado en WWE ID es:

Sean Legacy

Cappuccino Jones

Zayda Steel

Bryce Donovan

Marcus Mathers

Sam Holloway

Jack Summit

Zara Zakher

It’s Gal

Ice Williams

Aaron Rourke

Ricky Smokes

Brad Baylor

Jackson Drake

Freedom Ramsay

Jordan Oasis

Zoë Sager

Kylie Rae