Anunció AEW días antes de Dynamite 250 que el duelo entre Will Ospreay y MJF por el Campeonato Internacional abriría la velada, y esto ya nos hizo sospechar de algo grande. Aunque tal vez no tan grande como lo que finalmente vimos.

Nada más y nada menos que el tercer combate de mayor duración de todos los presentados por AEW a lo largo de sus cinco años de vida: 59 minutos y 58 segundos. Únicamente MJF vs. Bryan Danielson en Revolution 2023 y «Hangman» Page vs. Danielson en Winter Is Coming 2021 superan los minutos de este «first time ever». Café para muy cafeteros dirán algunos.

Cafeteros o no, sólo cabe rendirse ante el despliegue físico y creativo conjugado por «The Assassin» y el «Better Than You», logrando mantener el interés durante casi una hora. Si bien el final ha dividido a la comunidad luchística de internet, cuando MJF se valió de su anillo para llevarse el triunfo y de paso el Campeonato Internacional. Miremos el lado bueno: podría haber revancha.

► Historia en AEW Dynamite

Y antes de que Dave Meltzer valore oficialmente vía Wrestling Observer Newsletter este Ospreay vs. MJF (con es de suponer, mínimo 5 estrellas), el periodista ofreció un aperitivo ante los micrófonos de la última edición de la Wrestling Observer Radio.

«Seguramente sea la mejor lucha en la historia de Dynamite […] Hicieron muchas cosas que no eran simples, especialmente Ospreay, pero Max también hizo algunas cosas. No vi ni una sola cosa que no luciera bien, todo lo que hicieron lució bien. Hicieron tantas cosas… Y cuanto más tiempo estás en un combate, si haces movidas de altos vuelos, más se incrementa la posibilidad de un fallo por cansancio. Y también las cuerdas cada vez se ponen más resbaladizas por el sudor. La ejecución fue increíble y uno no tiene palabras suficientes de elogio para ambos tipos. Estuvieron fantásticos».