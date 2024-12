Dave Meltzer: «No sé si Randy Orton es material de Hall of Fame»

¡Debate picante, señoras y señores! Controversial, cuanto menos. ¿Es Randy Orton material de Hall of Famer? ¿Está sobrevalorada su huella en el pequeño pero inmenso mundo de la lucha mundial? ¿Quedará en las páginas de la historia como uno de los más grandes de todos los tiempos? Es un discusión que abrió una personalidad reputada (con vastos conocimientos históricos) pero no por eso exenta de polémica. Y hoy toca hacer hincapié en unas recientes declaraciones suyas que darán mucho que hablar…

Nuestro protagonista es, tal cual habrán leído, el Editor en Jefe del Wrestling Observer, Dave Meltzer. En entrevista formato shoot (donde se le pregunta al invitado de turno preguntas relacionadas a su carrera, muchas de ellas relacionadas a tópicos «picantes»), la conversación con Hannibal TV viró orgánicamente hacia la figura de Randy Orton. Una Superestrella que la opinión generalizada apunta como un futuro miembro del Salón de la Fama, pero que Meltzer… Bueno, no ve tan así.

► «No sé si Randy Orton es material de Hall of Fame»

Esto reflexionó el historiador y periodista:

«La lesión le hizo bien porque [antes de ella] simplemente ‘estaba ahí’ y ya. Es un luchador muy bueno y WWE le impulsó desde siempre, pero en todo momento le faltó ese algo. Al regresar en 2024 la gente empezó a verlo como una estrella más grande de la que realmente es, capaz.

«Y siento que es alguien que si no ingresa al Salón de la Fama del Wrestling Observer, en veinte años dirán que el que no haya entrado es un error garrafal de los votantes, aunque la gente que lo piense será la que no siguió su carrera mientras estuvo activo.

«A mí me sucede algo parecido con luchadores cuya carrera seguí en el contexto de cuando aún luchaban y ahora, dos décadas después, por alguna razón son vistos como leyendas. Y en mi opinión no son material de Salón de la Fama, por más que hayan estado a nivel estelar. ¿Realmente fueron taquilleros? No, la verdad. Me parece que Randy Orton es uno de esos casos».

Dicho esto, debemos ponernos en situación. A lo que Meltzer refiere no es al WWE Hall of Fame, cuya exigencia a la hora de escoger a sus exaltados es mucho más relajada que cualquier otra institución de prestigio. A lo que Meltzer refiere es al Hall of Fame de su publicación, el Observer, mucho más meticulosa en la selección de sus exaltados.

► Orton quedó detrás de Roman Reigns y los Young Bucks

Para ganarse un lugar en el selecto grupo, los luchadores deben sacar al menos un 60% de los votos (que quedan en manos de los lectores suscritos al boletín). De obtener menos del 10%, estos luchadores serán eliminados de la votación del año siguiente. Si después de 15 años continúan obteniendo bajos porcentajes, dejarán de ser nominados de forma permanente.

Para esta edición, Roman Reigns y los Young Bucks superaron a, por ejemplo, el propio Orton, para obtener la aprobación requerida e ingresar al HOF desde la categoría de «modernos». Los Hermanos Dinamita, Shingo Takagi, Paul Orndorff, Johnny Rougeau, Cima, Johnny Saint y Bobby Davis completaron la nómina de 2024 en las categorías restantes.