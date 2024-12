Dave Meltzer no descarta un regreso de Vince McMahon a WWE

Alrededor de 60 días, dos meses o un tiempo aproximado, es lo que nos separa de saber qué plan tiene bajo la manga el siempre controversial Vince McMahon. Al menos esa es la versión que maneja Conrad Thomson, reconocido cabecilla de la plataforma Ad Free Shows, cuya conexión con WWE no es ningún secreto debido a su cercanía con el alto ejecutivo Bruce Prichard y otros nombres pesados. En 60 días, explicó, cree que McMahon hará oficial su futuro.

Lo que tiene al mundo de la lucha libre en vilo es justamente de qué irá el nuevo emprendimiento de McMahon. Porque mientras hay gente como Dave Meltzer que descartó de cuajo cualquier posibilidad de un regreso del multimillonario al mundo que mejor conoce en forma de ejecutivo, también está el grupo que no lo imagina fuera de él. Jim Ross, que algo sabe de las internas en el negocio, se aventuró a sentenciar que McMahon volvería para hacer otro intento en el mundo de las doce cuerdas.

► ¿Vince McMahon anuncia su regreso a la lucha?

Pero no nos enfocaremos en esa versión aquí. Y es que Meltzer oyó alguna que otra cosa sobre dónde está parado McMahon respecto a sus intenciones a futuro. La última vez que le tocó hablar del tema fue en entrevista con Hannibal TV hace no más de tres meses atrás. Y se pronunció así:

«Todo lo que sé es por gente muy, muy cercana a él y todos dicen que no, nunca fundaría una promoción para competir contra WWE. Y no podría tampoco. Es decir, sí tiene el dinero para hacerlo, claro. Pero ¿a quién va a obtener?

«Cuando Tony Khan apareció con AEW, la escena era muy diferente a la actual. Estaba New Japan en su mejor momento, la escena independiente estaba repleta de talento, muchos nombres que no estaban en WWE o TNA. Algunos estaban en New Japan pero tenían la posibilidad de trabajar en los Estados Unidos, en ROH u otros lugares. Hubo una apertura al haber muchos, muchos talentos que Tony Khan pudo obtener, además de la conexión con TNT y TBS.

«Vince tiene una cantidad enorme de dinero para empezar, pero no va hacerlo. WWE, en esa época, no atravesaba un buen momento. Tendría que enfrentar a una WWE muchísimo más poderosa que la de entonces, y la empresa de Tony Khan. Aparte, todo aquel talento que vale algo ya está en una de las dos promociones (WWE o AEW), salvo algunos en TNA o New Japan.

«No hay un solo tipo que pueda impulsar la marca con el cual Vince pueda trabajar. ¿Podría tentar a gente de WWE? La pregunta es quién iría con él. WWE en sí misma tiene todo el dinero del mundo. TKO no lo permitiría. El mismo Vince no lo querría.

«Serían años y años de pérdidas, de inversión. No hay forma lógica de que Vince pueda arrancar de manera exitosa. Son muchos millones solo para empezar, y estamos hablando de un hombre de 78 años. Por otra parte, ¿quién querría meterse en negocios con él? La mayoría lo pensaría dos veces antes de hacerlo. Así que, como digo, no lo veo factible, y por lo que hablé con gente de su entorno, tampoco él».

► Meltzer no descarta regreso de Vince McMahon a WWE

De esto ya pasó un tiempo, pero más recientemente, en el día domingo para ser precisos, dejó una línea que llamó la atención. En la edición de la Wrestling Observer Radio post-Saturday Night Main Event, donde pudimos apreciar el retorno de una gloria como Jesse «The Body» Ventura, Meltzer deslizó una posibilidad que hasta hace no mucho daba por muerta.

«Jesse [Ventura] estará en todos los Saturday Night’s Main Event de aquí en adelante. Él será la única pieza que vinculará a WWE con el pasado porque Bobby Heenan y Gorilla Monsoon y muchos otros de esa era ya no están. Y Vince también se ha ido, en ese sentido. Sigue vivo, pero se ha ido de WWE al menos por el momento».

Es un comentario que no está de más subrayar, considerando que actualmente McMahon figura como persona non-grata en la lista negra de TKO a razón de temas legales que conocemos de sobra. Y si bien podría considerarse casi imposible que su nombre vuelva a aparecer en una posición de oficina, pues ya no cuenta con poder alguno en WWE (ya no es su compañía) y está clarísimo que sus créditos se han acabado, la verdad es que no hay que descartar alguna aparición televisiva a futuro, siempre y cuando su imagen pueda ser rehabilitada de forma considerable en los próximos años.

Un dato de color es que, en un par de instancias a lo largo del show del sábado, el retornante Pat McAfee hizo lo que podrían interpretarse como pequeñas imitaciones al estilo que McMahon practicaba en los comentarios allá por los 80 y principios de los 90. Si fue intencional o salió así por accidente, desconocemos. En caso de haber sido adrede, lo más probable es que se tratase de un easter egg casi imperceptible que McAfee llevó a cabo por su cuenta (como decimos, TKO no quiere tener relación alguna con el ex Chairman) aprovechando el contexto de una velada nostálgica dentro de un show con el cual McMahon tuvo mucho que ver.

