Básicamente por declaraciones de Gunther, confesando que Brock Lesnar es uno de sus rivales soñados, hace tiempo que se especula con que algún día WWE quiera enfrentar a estos dos gladiadores, quienes ya tuvieron una breve interacción durante el Royal Rumble varonil del presente año.

Tomó mayor fuerza tal runrún tras WrestleMania 39, y dos medios, WRKD Wrestling y WrestleTalk, publicaron que WWE tenía intenciones de realizar un Lesnar vs. Gunther en SummerSlam. Castillo de arena que Dave Meltzer descompuso.

«Ahora mismo no hay planes para un Lesnar vs. Gunther en SummerSlam ni en un futuro cercano. Por supuesto que puede cambiar, porque es un combate viable. Pero si Lesnar está programado para SummerSlam hay ya una dirección y no es Gunther».

Lesnar luchó dentro del cartel de «The Biggest Party of the Summer», pero contra Cody Rhodes, y hasta el momento supone no hemos vuelto a verlo por WWE. Gunther también compitió, defendiendo el Campeonato Intercontinental ante Drew McIntyre.

► El «jefe final» de Gunther

Pero los planes cambian, que diría Dave Meltzer, y ante los micrófonos de última edición de la Wrestling Observer Radio, el veterano periodista cambia su discurso y ve posible que ahora WWE decida programar un duelo entre Lesnar y Gunther, con WrestleMania 40 como escenario.

Meltzer lo contempla porque, según valora, Gunther ya luciría a ojos de WWE como digno oponente para Lesnar, tras consolidarse en su posición de Campeón Intercontinental más longevo y mostrar un dominio comparable al de «The Beast».

El pasado mes, «The Ring General» volvió a hablar sobre Lesnar.

«Nunca sabes realmente qué esperar con Brock. Definitivamente es una lucha que quiero tener y hacer. Siento que Brock es alguien a quien convierto en mi cosa personal, lo convierto en mi ‘jefe final’. Ese es el tipo con el que, en algún momento, tengo que entrar al ring para validarme a mí mismo».