Casi dos meses atrás, Dave Meltzer causaba polémica con estas declaraciones sobre Cody Rhodes, el presente Campeón Indiscutible de WWE:

«Fuera del ring, Cody Rhodes lo tiene todo, es una de las mejores caras que han tenido y está generando igual de dinero. Mira, sus números son más grandes que los de Cena. Así que esto lo convertiría en el técnico más exitoso desde la época de Steve Austin y The Rock».

Embed from Getty Images

► Cody Rhodes vs. John Cena

Ahora, nuevamente en el Wrestling Observer Radio, el Editor en Jefe del Observer aborda aquellas palabras:

«En cuanto a atraer público como babyface, mucha gente se molestó cuando mencioné que los números de Cody Rhodes son más altos que los de John Cena. Pero es cierto, sus números son mucho más altos«, aclara el periodista, que no está opinando sino compartiendo un dato tangible. «¿Tiene Cody la longevidad de Cena? Por supuesto que no, pero nunca hubo un año en el que John Cena generara los ingresos que generarán 2023 o 2024. Nunca, ni siquiera de cerca, en cuanto a ingresos, asistencia, ventas anticipadas de boletos y ventas de mercancías. ¿Tiene un mejor equipo de apoyo? Sí, lo tiene, pero aún así, Cody es la estrella babyface de esta compañía y el más exitoso en cuanto a ingresos y asistencia de manera consistente a lo largo del año. Esto no se había visto desde 2001 o 2002, en la era de Austin/Rock».

Son tan diferentes la etapa de mayor éxito de John Cena en la WWE y la actual de Cody Rhodes que realmente no tiene sentido hacer comparaciones.

Embed from Getty Images

¿Qué opinas de lo que dice Dave Meltzer de Cody Rhodes?

Embed from Getty Images