Dave Meltzer: «Malakai Black y Miro llegarían muy pronto a WWE»

Unos pocos días atrás informábamos en Súper Luchas de que Malakai Black, Miro y Ricky Starks no tenían cláusula de no competencia con AEW, así que podían empezar a trabajar en cualquier otra compañía de manera inmediata. El primero en hacerlo ha sido el «Absolute», que hizo su debut en NXT durante el programa del 11 de febrero.

► Muy pronto

Todavía no se sabe cuando «The Bulgarian Brute» y «The King of the Black Throne» lucharán o harán una aparición nuevamente pero ahora traemos una novedad -de la mano de Dave Meltzer y el Wrestling Observer– que sigue apuntando a que ambos van a regresar a la WWE, donde tuvieron sendas notables carreras en el pasado.

«La creencia es que Black y Miro también estarán en WWE muy pronto. No me sorprendería ver a CJ Perry involucrada nuevamente con él, pero eso es menos seguro. Personas en WWE han dicho que el equipo creativo ha estado hablando sobre Black y Miro.»

En espera de saber más, recuperamos lo que comentaba Wade Keller en PWTorch hace poco:

«Aunque muchos asumen que regresará a WWE, ya que considera que el panorama allí es más favorable con Paul Levesque a cargo de la parte creativa en lugar de Vince McMahon, en los últimos años le comentó a algunas personas en AEW que estaba agotado y que solo quería tiempo libre, incluso mencionando la posibilidad de retirarse.

PWTorch ha informado que hay personas influyentes en WWE que son grandes admiradores de Malakai Black y lo ven como una posible estrella individual en la compañía, por lo que parece que sería bien recibido en su regreso«.