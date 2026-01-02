Dave Meltzer: «Lucha libre en 2025: Año histórico»

En una suerte de parte 2 de sus anteriores declaraciones, Dave Meltzer habla de la muerte de Hulk Hogan, la ventaja de Tony Khan y AEW, WWE en Netflix y más.

► En palabras de Dave Meltzer

El año 2025 y su impacto en la lucha libre

“Este ha sido un año realmente pivotal en la historia de la lucha libre. Desde el inicio del acuerdo con Netflix, todo lo que pase con WBD, el gran panel de Data Plus, hasta las retiradas de Tanahashi… todos estos eventos tendrán efectos más allá de este año. Incluso la muerte de Hulk Hogan, que probablemente fue la noticia más grande del año, aunque no afectará directamente al negocio. Además, el fenómeno de asistencia en CMLL este año es gigantesco. La cantidad de noticias y expansión de la televisión en lucha libre ha sido enorme: AEW, TNA, WWE con SmackDown de tres horas, los cambios en streaming… todo esto refleja un momento tumultuoso en los medios de comunicación, y eso también afecta a la lucha libre.”

La muerte de Hulk Hogan

“Personalmente, no recuerdo haber recibido tanta atención de medios desde la tragedia de Benoit en 2007. La cobertura fue más justa de lo que esperaba, considerando la dificultad que tienen los medios para cubrir lucha libre. Comparado con Benoit, que fue seis semanas de infierno mediático, Hogan fue unas dos semanas, pero muy intensas. La cobertura mainstream equilibró los aspectos buenos y malos de su legado, especialmente los últimos diez años con la cinta sexual y su discurso racista. La mayoría de la gente fuera del público de lucha vio a Hogan como una estrella de reality y exluchador envuelto en esos escándalos, más que como la figura de los 80 y 90.”

El documental de Netflix de Hogan

“Que WWE esté involucrado es un signo de alerta. WWE estuvo mínimamente involucrado en documentales anteriores, y en el caso de McMahon fue prácticamente nula. Con Hogan, no creo que surjan sorpresas, ya que todo lo que se puede decir ya se sabe, pero me preocupa que solo se consulte a personas dentro del ‘reino’ de WWE, lo que podría dar un punto de vista muy sesgado. No me han contactado para participar, y me parece que un documental de Hogan sin Vince McMahon es difícil de concebir, porque Vince debería ser la figura central.”

AEW y Tony Khan

“Tony Khan ha manejado estratégicamente la compañía evitando enfrentamientos directos. No se dejó llevar por la confrontación, optando por la filosofía de ‘matar con amabilidad’. Esto generó buena voluntad y AEW ha salido relativamente indemne de muchos enfrentamientos con WWE. AEW ha crecido en percepción y estrategia; hay más empleo en la lucha libre y los luchadores principales ganan más gracias a la competencia, algo que debería apreciarse incluso por los luchadores veteranos.”

CMLL y lucha libre mexicana

“CMLL tuvo un año increíble. Su producto es difícil de acceder para el público estadounidense, y es un error no explotar merchandising o ajustar precios para atraer audiencia internacional. Sin embargo, la asistencia ha sido histórica: más estadounidenses asistieron a CMLL en Arena México que a AEW o TNA. La combinación de color, máscaras, y tradición atrae, y la presencia de AEW ayudó a aumentar interés en EE. UU.”

La ventaja de Tony Khan al estar cerca de la audiencia

“Tony Khan tiene afinidad por un estilo específico de lucha que le gusta como fan, y eso define cómo produce sus shows. Esto tiene ventajas y desventajas: se preocupa por la crítica y la recepción del público, algo que no se había hecho realmente en la lucha libre moderna. Ha tenido más éxito que cualquier otra marca número dos que ha intentado copiar a WWE, porque mantiene su estilo y calidad en cada show.”

WWE en Netflix

“La transición a Netflix ha sido positiva a largo plazo, aunque inicialmente esperaba más audiencia. Internacionalmente, los resultados serán más fuertes con el tiempo. El público estadounidense está casi igual, pero a largo plazo la exposición será mayor que la del cable. Netflix está acostumbrado a contenido premium, no a shows semanales como Raw o SmackDown, por eso es un experimento distinto. ESPN, en cambio, se adapta mejor a contenido semanal deportivo.”

Wrestle Kingdom 20 y el retiro de Hiroshi Tanahashi

“Este será un show muy importante: despedida de Tanahashi y una especie de audición para el futuro de New Japan. Okada y Yota Suji serán clave: Suji debe recibir refuerzos de estrellas internacionales para establecerse como la nueva cara, reemplazando a Tanahashi. Wrestle Kingdom es probablemente el show más importante de New Japan en décadas, con implicaciones para 2026.”

Historia y legado de lucha japonesa

“Es fascinante cómo, al revisar historia de New Japan, personajes como Roland Bach se ven de manera diferente con ojos actuales. Muchas historias y combates que leímos de los años 70 y 80 parecen distintos hoy: lo que parecía real entonces ahora se entiende como work-shoots adelantados a su tiempo. Esto nos enseña que la historia de la lucha rima, aunque no se repita exactamente.”

Boxeo y MMA

“El Ali Reform Act y la situación de boxeo profesional muestran que los boxeadores no están actuando, sino que son los luchadores de MMA los que alzan la voz. La competencia y las reglas del negocio han cambiado radicalmente, y esto afecta tanto al boxeo como a la lucha libre en términos de mercado y salarios.”