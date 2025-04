Considerar por defecto como negativa la adquisición de una empresa por parte de otra en el mundo luchístico es una postura fácil. Diría que populista. Así, en las últimas horas muchos señalan por qué no nos echamos las manos a la cabeza cuando AEW compró ROH hace ahora tres años y sí lo hemos hecho cuando WWE anunció ayer la adquisición de AAA. Simple y llanamente, porque se trata de casos muy distintos.

ROH no suponía en su momento ni la mitad de lo que AAA supone para su escena, la mexicana. AEW se hizo con los activos de un producto alternativo ya muy en horas bajas, que llegaba de un preocupante parón donde había liberado contractualmente a sus talentos. Y las intenciones, como hemos podido comprobar desde entonces, no resultaban de calado internacional en pos de globalizar su producto. Es más, dudo de que como entidad individual, ROH le esté resultando rentable a Tony Khan.

En cambio, pocas dudas hay sobre lo estratégico del movimiento de WWE sobre la industria, tanto para combatir cualquier competencia sobre suelo mexicano (véase, el CMLL), como para establecer una suerte de NXT México valiéndose de «la Caravana Estelar». Todo, escudándose, según expone Triple H, en servir de ayuda al pancracio azteca.

► WWE, el Galactus de la industria

Mucho da de qué hablar esta noticia, y Dave Meltzer ha ofrecido sus primeras impresiones durante la más reciente edición de la Wrestling Observer Radio.

El periodista, luego de recordar cómo la alianza entre AAA y AEW se fue a pique tras aquella controvertida victoria de Dragon Lee en Noche de Campeones 2022, compartió una impresión personal sobre el futuro del expansionismo que pretende WWE.

«Mi intuición me dice que lo que han hecho con AAA lo van a hacer con otras compañías alrededor del mundo, van a intentar meter sus manos ahí».

WCW, ECW, EVOLVE y ahora AAA. Quién sabe cuál podría suponer la siguiente en quedar absorbida por el gigante estadounidense. Al final, el nuevo «boom» de WWE, como ya intuíamos, tiene más contras que pro para el resto de la lucha libre.

Y no obviemos la entrada en escena del programa WWE ID, otra manera de depredación de la competencia, que ha marcado la «WrestleMania Week» de este año. Asimismo, Triple H asegura que el proyecto de NXT Europe sigue vigente. Quienes no vean la diferencia es porque no quieren verla.

¡WWE ha adquirido oficialmente a AAA! pic.twitter.com/8EoZ2c3kWC — WWE Español (@wweespanol) April 19, 2025