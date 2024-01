En octubre de 2022, nos hicimos eco de un interesante análisis de Dave Meltzer sobre los números de taquilla que por entonces generaba AEW.

«El ritmo de ventas no tiene para nada buena pinta. El Dynamite del 5 de octubre en Washington, DC, está en 2.265 y el Rampage/Battle of the Belts del 7 de octubre en el mismo edificio está en 1.998. DC fue la misma ciudad donde se emitió el primer Dynamite, que congregó a más de 14 mil fans y agotaron boletos al instante.

«La esperanza de que la gran atmósfera de los shows en el Arthur Ashe haría que se recuperase el ritmo no se ha visto todavía. El show del 12 de octubre en Toronto básicamente tiene los boletos agotados con 6.783, pero el show de Rampage del 13 de octubre va por 4.853 […] El show del martes del 18 de octubre en Cincinnati con Jon Moxley vs. Adam Page va por 3.053 en el Heritage Bank Center, lo que no luce bien.

«El Rampage del 21 de octubre en Jacksonville está en 2.250. El del 26 de octubre en Norfolk está en 2.217, una bajada respecto al último show. El del 28 de octubre en Unvasville, CT, en el Mohegan Sun Casino, está en 3.768. El del 2 de noviembre en Baltimore está en 1.525, algo que me impacta para ser ese mercado. El del 4 de noviembre en Atlantic City, NJ, está en 776, lo que luce brutal, especialmente porque en febrero, en la misma arena, hubo 5.500 boletos pagados y 5.900 en el recinto.

«El del 9 de noviembre en Boston está en 2.322, casi la mitad de lo que hicieron en el mismo edificio la última vez que estuvieron allí y en Boston siempre se han vendido muy rápido todos los boletos de shows anteriores de AEW».