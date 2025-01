Dave Meltzer: «John Cena es top 20, no está al nivel de Hogan o Austin»

«La percepción es realidad» es una de las frases más célebres de Vince McMahon. A lo mejor no salía de su boca cuando se hallaba interprentando el personaje de Mr. McMahon, pues cuando las luces de la cámara le apuntaban se preocupaba más por mostrar una faceta odiosa y repelente. Este consejo seguramente lo haya considerado una valiosa pieza de conocimiento que, de haber extendido a las masas, le hubiese dejado demasiado bien parado ante el colectivo. Cuestión que contrastaba con el malvado jefe impune y malintencionado que nos mostraba en TV.

Ahora, ¿a qué hace alusión exactamente esa cita que, en cambio, sí mencionaba todo el tiempo tras bambalinas? Que tú, WWE, como ente redactor de la historia (pues los ganadores siempre escriben la historia), tienes el poder de contar una mentira y volverla realidad. Lo que se muestra y se llama legítimo, por más lejos esté de la legitimidad, acaba siéndolo. Por más extraño y ridículo que suene, se aplica y mucho, especialmente en el mundo de la política y las fake news.

► «John Cena no está al nivel de Hogan o Austin»

Uno de los mayores ejemplos de esta filosofía lo vivió en carne propia John Cena. En uno de sus últimos regresos, aún bajo las órdenes de McMahon, WWE empezó a señalar al 16 veces Campeón Mundial como «el mejor luchador de todos los tiempos». Una asunción de por sí aventurada, dado que cuanto menos se trata de un mote que podría recaer en más de una persona y no hay una forma segura de poder afirmarlo sin salirse de la vía de lo subjetivo. McMahon, lejos de importarle esto, procedió a tildarlo de esta forma.

Dave Meltzer del Wrestling Observer se volcó al caso. Al trazar comparaciones con otros rostros de la WWE, tanto predecesores a Cena como luchadores más contemporáneos como Cody Rhodes, Meltzer no sólo contempló las posibilidades del líder de la Cenation como, en efecto, «el mejor de todos los tiempos», sino que también se animó a destacar dónde lo posicionaría él en un ranking histórico de nuestro negocio:

«[Cuando WWE dice que John Cena es el mejor de todos los tiempos] No es así. ¿De todos los tiempos? Eso es mucho tiempo. Si lo comparas con Lou Thesz, Bruno Sammartino, Hulk Hogan, Ric Flair,… Como luchador, en el ring, ni cerca. Ni siquiera entra en el top 100 de los mejores luchadores en el ring.

«Como atracción popular, está entre los veinte mejores, sí, pero no es el mejor. No es como si hubiese logrado lo que Hulk Hogan, Sammartino o Steve Austin. Nunca estuvo a ese nivel. Nunca estuvo al nivel de Antonio Inoki o alguien por el estilo, alguien que haya sido un héroe nacional legítimo. Jamás. ¿En su tiempo? Sí, fue el número uno. Pero ‘el mejor de todos los tiempos’… Sé que cuando sacas el tema hay muchos candidatos. Él no califica.

«Fue el mejor de su época, lo cual no le convierte… Este negocio existe desde los 1880s, ha existido en todo el mundo y ha estado en situaciones más mainstream de lo que es WWE actualmente, y también es mucho más grande ahora de lo que era en la época de Cena, así que no. Ha habido países donde toda una nación se frenaba para mirar un combate, como nos sucedía a nosotros cuando peleaba Muhammad Ali. Inoki logró eso en ciertos momentos. Rikidozan incluso por encima.

«Cena no hizo ni una décima parte de eso. Y no es un dardo para él, es simplemente una cultura diferente. Es distinto. Y si eres el mejor de tu época es algo genial, pero de ‘todos los tiempos’ es un término que abarca mucho».