En una noticia bastante interesante, debemos resaltar aquí en SÚPER LUCHAS la opinión del respetado periodista Dave Meltzer, en donde asegura en su extenso análisis de WrestleMania 41, que el actual Campeón Mundial TNA Wrestling, Joe Hendry, es considerado por WWE como un luchador que está a nivel inferior, incluso por debajo de los luchadores preliminares de WWE.

Según Meltzer, en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, el que Randy Orton aplastara en 3 minutos y 10 segundos a Joe Hendry es una muestra clara de que a WWE no le importa Hendry, ni le importa proyectarlo, seguramente, por ser un éxito creado por fuera de WWE y que no tiene contrato con ellos. Este fue su interesante análisis:

► Para Dave Meltzer , Joe Hendry no es valorado por WWE

«Una de las polémicas del evento giró en torno al combate de Randy Orton ante el Campeón Mundial TNA Wrestling, Joe Hendry. Hendry recibió una ovación enorme al hacer su entrada. Orton lo venció en tan solo tres minutos con ocho segundos, y luego lo ayudó a levantarse, actuando como si le diera su respaldo, solo para aplicarle un segundo RKO.

«En otra época, cuando los campeonatos mundiales y las victorias y derrotas eran considerados aspectos clave, esto habría sido visto claramente como una humillación hacia una empresa con la que se tenía un acuerdo.

«A finales de los años 90, cuando WWF y ECW trabajaban juntos, y WWF quería que sus luchadores de la parte baja del cartel vencieran a las estrellas principales de ECW en televisión, eso llevó a que la relación se rompiera. Aunque Paul Heyman logró justificar que Rob Van Dam y Sabu no querían perder (lo cual era cierto), porque Heyman no quería que sus principales estrellas parecieran peces grandes en estanques pequeños y que no estaban al nivel ni siquiera de los talentos más bajos de WWF. Del lado de WWF en ese entonces, la idea era que no podían permitir que una estrella ajena a su empresa derrotara a una estrella propia. El punto era que la victoria o la derrota significaba muchísimo.

«Todos cuestionaron el manejo creativo de Paul Heyman cuando hizo que Taz, una de las máximas figuras en la historia de ECW y ya parte de WWF, regresara para derrotar a Mike Awesome (quien había firmado con WCW) por el campeonato mundial de ECW. Toda la situación fue un desastre, pero tras ganar el campeonato, Taz perdió en un combate en el Madison Square Garden ante Eddie Guerrero.

«Y luego, en un episodio de SmackDown en Filadelfia ante Triple H, quien además dejó tendido a Tommy Dreamer, otro ex campeón de ECW. Esta decisión fue duramente criticada dentro de ECW, pero Heyman pensó que el hecho de que una figura de WWF venciera a un luchador de WCW y luego el título pasara a manos de uno de sus propios talentos no perjudicaba al campeonato.

«Hoy en día, las victorias y derrotas realmente ya no significan tanto, y la idea de que el campeón mundial es ‘el mejor luchador’ dentro de una empresa ya no es tan fuerte como solía serlo. Puede debatirse si Hendry ganó prestigio por aparecer en WrestleMania ante tanta audiencia, o si simplemente fue percibido como alguien sin nivel competitivo ante una estrella principal de WWE, a pesar de ser campeón mundial en 2025.

«En otra era, para los fanáticos habría sido claro que TNA era vista como una promoción de tercera categoría y que su campeón no era un verdadero campeón mundial. Hoy, la realidad es que la mayoría ya percibe a TNA como una empresa de tercera línea, y su mayor figura no está al nivel de una Superestrella de WWE. Quizá sí al nivel de alguien de NXT, y por eso la relación entre TNA y WWE se ha desarrollado principalmente en televisión de NXT. Hendry recibió una gran ovación en el Royal Rumble, pero fue eliminado rápidamente.

«En ningún otro momento de la historia, una promoción de cualquier tamaño habría permitido que Randy Orton aplastara a Joe Hendry de esa manera, pero TNA se posiciona como una empresa que constantemente busca las sobras de WWE y piensa que cualquier cosa para mantener una relación abierta es buena para la exposición.

«TNA aceptó esto, lo cual, en cierto modo, mostró lo desesperados que realmente están, porque ninguna empresa fuerte habría hecho lo mismo. La victoria rápida fue una cosa, pero el segundo RKO después del combate dejó la impresión de que el luchador está al nivel de un luchador preliminar de WWE o incluso por debajo de este».