Si WWE ha conseguido volver a elevarse como la compañía luchística «mainstream» por excelencia del panorama mundial, mucho tiene que ver el manejo de la percepción que se tiene de ella. Pese a no dejar atrás sus habituales tics megalómanos (incluyendo su acuerdo con Arabia Saudita), de alguna manera, ser seguidor de WWE ahora ya no luce como completo antónimo de lo «cool».

Durante sus tres primeros años, AEW era sinónimo de tal término, sumamente importante en la sociedad actual, pero desde la marcha de Vince McMahon y la entrada en escena de Triple H, WWE ha buscado sin demora mejorar su imagen hasta, en algunos puntos, lograr enmendarle la plana a la casa Élite.

Sobre todo, en cuanto a la exposición que ofrece a sus luchadoras. Y esto queda patente con el añadido de nuevos campeonatos para la división femenil, como el Norteamericano NXT (que porta Fallon Henley), el Campeonato Speed (que porta Candice LeRae), el de los Estados Unidos, (cuya primera monarca se decidirá en Saturday Night’s Main Event) o el Intercontinental.

Habitualmente, la introducción de un nuevo campeonato se considera buena noticia de cara a ofrecer mayores oportunidades a los talentos; en este caso, a las féminas de WWE. Pero no necesariamente supone una mejora del panorama.

En lucha libre, el cómo siempre resulta más importante que el cuánto, y aparte de no implicar per se que una competidora mejore su estatus por tener un campeonato alrededor de su cintura, a menudo, el telón de fondo de un oro facilita cualquier «bookeo», pues funciona como pretexto a la hora de armar combates, sin gran necesidad de narrativa.

Dave Meltzer puso este asunto sobre la mesa durante la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, estimando no solamente que WWE y AEW cuentan con exceso de correas, sino que el reciente Campeonato Femenil de los Estados Unidos no aportará nada.

