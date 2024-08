El contrato de Ricochet con WWE acabó puntualmente el 29 de junio. Ricochet no quiso renovar contrato con WWE, pese a que la compañía aumentó el dinero y la oferta que le hacía. Desde entonces, se había estado especulando con que la aparición de Ricochet en AEW, haciendo su gran debut, era inminente.

Pero, ya han pasado varios shows importantes de AEW, y no hemos visto a Ricochet debutar en la empresa de Tony Khan, por lo que muchos fans se preguntan qué es lo que está pasando. Y en la más reciente edición de Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer recordó cuál es la situación contractual actual de Ricochet. Estas fueron sus palabras:

► Ricochet podría debutar en AEW cuando quisiera

«No sé cuándo va a llegar. Tal vez sea en Wembley. Creo que el contrato de Ricochet expiró en julio, así que es libre. Podría debutar en cualquier momento, pero no hemos escuchado que mencionen su nombre en el vestidor de AEW».

Así las cosas, se vuelve a confirmar que Ricochet ya no tiene contrato vigente con WWE, y como fue él quien decidió no renovarlo, no siendo despedido, pues tampoco tiene una cláusula que le impida aparecer en AEW a los días de su salida de WWE, como suele ocurrir.

Ricochet podría aparecer en el próximo Dynamite de este miércoles si así lo deseara, pero queda en misterio todavía por qué no ha decidido aparecer en el ring de AEW. Amanecerá y veremos.