¿Deben los fanáticos internacionales preocuparse por el catálogo que tendrán a su disposición cuando WWE comience a emitirse en Netflix? Como señalamos anteriormente, Peacock continuará siendo videoteca de para los usuarios estadounidenses, con excepción de los shows de NXT desde el pasado octubre y de Raw a partir de enero, al menos hasta que el contrato entre las partes concluya en 2026, acerca de lo cual Nick Khan hablaba recientemente. Para el resto del mundo, el gigante del streaming será el único lugar donde poder seguir el producto.

► El contenido histórico

Producto que no se tratará únicamente de la marca roja sino también de SmackDown, NXT y los eventos premium, siempre dependiendo del país. Ahora, puede verse en Netflix que WWE está «subiendo» (no se puede reproducir) muchos PPVs históricos, lo cual hace pensar que efectivamente van a poder verse en algún momento futuro. No obstante, Dave Meltzer informa en el Wrestling Observer Radio que esto no sería del todo así y los fanáticos que estén fuera de Estados Unidos no van a poder disponer de ellos en su totalidad.

“Todo se mueve a Netflix, ¿qué vamos a ver? ¿Cuánto de la biblioteca vamos a ver? La respuesta es: no mucho. Todos los programas actuales obviamente estarán disponibles cada semana. […] En cuanto a los archivos, habrá algunos, pero muy pocos. Así que, el 1 de enero, cuando todo comience, creo que tendrán aproximadamente 40 eventos de pago por ver, algunos recientes, otros de hace años. Creo que simplemente se cegaron y lanzaron dardos a una pared, y eligieron el nombre que tocaran. Porque no es como si hubieran elegido los mejores eventos o los más recientes ni nada por el estilo. No habrá WCW, todo será WWE. Nada de Mid Atlantic Wrestling, nada de Mid South Wrestling, World Class Wrestling, nada de esa biblioteca de cintas. Al final, mucha gente realmente no veía mucho de eso. Así que eso fue lo que pasó. Pero habrá algunos WrestleManias. Habrá algunos episodios antiguos de NXT, Raw y SmackDown. Por supuesto, todos los episodios nuevos se transmitirán en vivo.”

¿Qué opinas de las palabras del periodista?

