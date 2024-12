Dave Meltzer explica qué está pasando con AEW, GCW y Willie Mack

Como pasara con Ricky Starks, AEW habría retirado a Willie Mack de un evento de GCW debido a recientes palabras del luchador EFFY sobre Shad Khan, el padre de Tony Khan. Nuestro compañero Dave Meltzer comparte la información que ha trascendido hasta ahora en el episodio más reciente del Wrestling Oberver Radio.

► ¿Qué está pasando?

«Esta es la versión de GCW, Willie Mack los llamó para el sábado -es un trato de última hora- y dijo que AEW lo había retirado del show por la situación con EFFY. Así que Brett Lauderdale, muy molesto, llama a Sonjay Dutt en AEW y le dice: ‘¿Es cierto?’ y Sonjay Dutt dice: ‘Absolutamente no es cierto’. Entonces él [Brett] llama a Willie Mack y dice: ‘Bueno, no me retiraron. Específicamente no me retiraron, pero Christopher Daniels dejó claro que no debería ir’.

Desde el punto de vista de AEW, dicen que nada de eso sucedió y que Willie Mack los llamó y preguntó si sería un problema ir, y ellos dijeron que podía ir. Tal vez lo interpretó mal, pero AEW fue muy, muy clara, y mira, Sonjay le dijo lo mismo a Brett, no están retirando a Willie Mack del show.

Él está bajo contrato allí y no lucha el sábado. Hay dos versiones diferentes de la historia y, en última instancia, fue decisión de Willie Mack. ¿Fue presionado o simplemente lo hizo por su cuenta? No lo sé«.

Un mal entendido, mala relación… desde luego algo no anda bien entre AEW y GCW en estos momentos. El evento al que se refieren es GCW Highest In The Room 3, que se realizará el sábado 14 de diciembre en Los Ángeles, California. En él, EFFY luchará contra Matt Cardona. También estará Zara Zakher, recientemente anunciada para WWE ID.

GCW returns to LOS ANGELES this Saturday for #GCWHigh! Featuring:

Cardona v Effy

Janelasus v Holliday/Parrow

Sidney v Fuego

Mance/Broski v Desperados

Barnett v Isaacs

Justice v Redacted

Zakher v Havok

Allie v Vipress

+more Tix:https://t.co/mzIr3TiW7h Watch LIVE on @FiteTV+ pic.twitter.com/QuyFevFpgI — GameChangerWrestling (@GCWrestling_) December 10, 2024