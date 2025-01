Dave Meltzer: «En WWE ya hablan de Malakai Black»

«Se espera que Malakai Black termine su etapa con AEW y se cree que está dejando la empresa. Según fuentes internas, hay una percepción general de que Black estaría concluyendo su tiempo en AEW, si es que no lo ha hecho ya«, apuntaba un primer informe. Un segundo, añadía: «El rumor tras bambalinas es que Malakai Black ya se ha ido de AEW. No tengo confirmación de esto, pero diré esto: tampoco lo han negado. Básicamente, fue ignorado».

► WWE ya espera a Malakai Black

Dicho más reciente provenía, como el nuevo que nos ocupa ahora, de nuestro compañero Dave Meltzer del Wrestling Observer. En esta ocasión, el Editor en Jefe publica en el boletín de esta semana un detalle interesante ya no con respecto a AEW, quienes parece que no volverán a contar con el ex campeón mundial en tríos en sus shows, sino en relación a la WWE, donde sabemos que sería recibido con los brazos abiertos.

«Ha habido mucho debate en los últimos dos días sobre Malakai Black. La información entre bastidores era que había dejado [AEW], aunque al intentar confirmarlo, nadie decía nada. Se ha informado sobre esto en otros lugares, y una persona cercana a la situación nos dijo que lo confirmaba, pero cuando preguntamos oficialmente, no hubo ni confirmación ni negación. Nadie espera que regrese. También se ha hablado desde WWE de que lo esperaban allí una vez que su contrato expire. Esto ha sido un tema desde hace un tiempo, pero, aparentemente, recientemente ha habido discusiones en el equipo creativo de WWE sobre él«.

Si realmente en WWE están ya hablando de Malakai Black es porque deben de tener seguro que se unirá nuevamente a sus filas dado que en el equipo creativo de la empresa probablemente no dispondrán de tiempo para pensar o valorar cuestiones que no saben si van a ocurrir. Recordemos que la primera etapa del luchador -bajo el nombre de Aleister Black- como Superestrella fue de 2016 a 2021 y que, entre otras cosas, fue Campeón NXT.