Dave Meltzer: «¿Elayna Black? Un dinero increíble»

Hace unos días leíamos a Elayna Black explicar cómo está tomando ejemplo de Mandy Rose en su nueva vida posWWE después de dejar atrás a Cora Jade:

“Ha sido de tanta ayuda. Yo ya sabía que quería hacer OnlyFans después de la lucha libre, cuando fuera el momento, pero ver lo que Mandy ha logrado… Creo que fue como dos semanas antes cuando le mandé un mensaje a Mandy y le dije: ‘Oye, creo que me van a despedir. Necesito algún consejo’. Y ella me respondió: ‘Chica, pase lo que pase, vas a estar bien’. Inmediatamente me mandó todos los recursos, todos los consejos«.